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Максим Канунников: Ну какой «Спартак»? Вы же видите, я за «Рубин» выхожу

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
Нападающий «Рубина» - о легких голах «Зенита», словах Шатова и возможном переходе в «Спартак».
 
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