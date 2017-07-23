Максим Канунников: Ну какой «Спартак»? Вы же видите, я за «Рубин» выхожу
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
Нападающий «Рубина» - о легких голах «Зенита», словах Шатова и возможном переходе в «Спартак».
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