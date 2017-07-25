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Теннис  Кузнецов3:6, 7:5, 6:4Куэвас
Теннис  Кольшрайбер- : -Рублев
Водное поло  Венгрия- : -Россия
Теннис  Хачанов6:4, 6:3Моллекер
Футбол  АЕК Афины- : -ЦСКА
Футбол  Россия- : -Германия
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Сюжет к 80-летию Эдуарда Стрельцова

 
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