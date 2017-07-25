Сюжет к 80-летию Эдуарда Стрельцова

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Футбол
00:05
Реал
1 : 1 (1:2)
Манчестер Юнайтед
Теннис
16:00
Пэр
6:3, 6:2
Турсунов
Водное поло
15:50
Италия
8 : 9
Россия
Футбол
19:30
Арсенал Тула
1 : 0
СКА-Хабаровск
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 2
19:30
Арсенал Тула
1 : 0
СКА-Хабаровск
Футбол.
Клубы / Сборные. Международный Кубок чемпионов
00:05
Реал
1 : 1 (1:2)
Манчестер Юнайтед
Футбол.
Кубок России 2017/2018 1/128 финала
12:00
Белогорск
0 : 2
Смена
17:00
СКА
0 : 5
Армавир
17:30
Ротор-Волгоград-2
0 : 1
Динамо Ставрополь
18:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Машук-КМВ
17:00
Чайка
0 : 1
Афипс
17:00
Ангушт
2 : 0
Легион-Динамо
18:00
Дружба
2 : 4
Черноморец
19:00
Динамо-Старт
2 : 3
Торпедо Владимир
Футбол.
Чемпионат Европы среди женщин 2017 / Группа A Тур 3
21:45
Бельгия
1 : 2
Голландия
21:45
Норвегия
0 : 1
Дания
Теннис.
German Open 2017 1/16 финала
12:00
Себальос
7:6, 6:4
Альтмайер
13:30
Шварцман
6:2, 6:3
Хайдер-Маурер
16:00
Пэр
6:3, 6:2
Турсунов
18:30
Штруфф
6:3, 6:4
Донской
12:00
Штебе
6:3, 6:4
Джумхур
13:30
Чеччинато
5:7, 2:6
Майер
16:00
Мартерер
2:6, 6:4, 4:6
Симон
Водное поло.
ЧМ среди женщин 2017 / 1/4 финала
15:50
Италия
8 : 9
Россия
21:30
Венгрия
4 : 6
Канада
17:10
США
7 : 5
Австралия
23:00
Греция
12 : 14
Испания
Водное поло.
ЧМ среди женщин 2017 / Матч за 13-е место
11:50
Бразилия
9 : 11
Япония
Водное поло.
ЧМ среди женщин 2017 / Матч за 15-е место
10:30
ЮАР
4 : 6
Казахстан
Водное поло.
ЧМ среди женщин 2017 / Места с 9-го по 12-е. Полуфиналы
13:10
Новая Зеландия
4 : 19
Голландия
14:30
Китай
13 : 5
Франция
Плавание.
Чемпионат мира. Плавание. Мужчины. Брасс. 100 м
18:30
Финал
Плавание.
Чемпионат мира. Плавание. Мужчины. Баттерфляй. 50 м
18:30
Финал
Плавание.
Чемпионат мира. Плавание. Женщины. Комплекс. 200 м
18:30
Финал
Плавание.
Чемпионат мира. Плавание. Женщины. Баттерфляй. 100 м
18:30
Финал
Результаты дня
Теннис
12:00
Кузнецов
3:6, 7:5, 6:4
Куэвас
Теннис
18:30
Кольшрайбер
- : -
Рублев
Водное поло
21:30
Венгрия
- : -
Россия
Теннис
14:35
Хачанов
6:4, 6:3
Моллекер
Футбол
20:30
АЕК Афины
- : -
ЦСКА
Футбол
21:45
Россия
- : -
Германия
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Футбол.
Чемпионат Европы среди женщин 2017 / Группа B Тур 3
21:45
Россия
- : -
Германия
21:45
Швеция
- : -
Италия
Футбол.
Лига чемпионов 2017/2018. Квалификация / Третий раунд
20:00
Карабах
- : -
Шериф
20:30
Стяуа
- : -
Виктория
21:00
Вардар
- : -
Копенгаген
20:00
Славия Прага
- : -
БАТЭ
20:30
АЕК Афины
- : -
ЦСКА
21:45
Партизан
- : -
Олимпиакос
Теннис.
German Open 2017 1/16 финала
12:00
Кузнецов
3:6, 7:5, 6:4
Куэвас
14:35
Хачанов
6:4, 6:3
Моллекер
15:00
Басилашвили
- : -
Феррер
16:30
Рамос-Винолас
- : -
Майер
14:30
Берлок
0:0
Дельбонис
15:00
Веселы
0:0
Вердаско
16:00
Хаас
5:6
Кикер
18:30
Кольшрайбер
- : -
Рублев
Водное поло.
ЧМ среди мужчин 2017 / 1/4 финала
15:50
Черногория
- : -
Греция
21:30
Венгрия
- : -
Россия
17:10
Сербия
- : -
Австралия
23:00
Хорватия
- : -
Италия
Водное поло.
ЧМ среди мужчин 2017 / Матч за 13-е место
11:50
Франция
8 : 11
США
Водное поло.
ЧМ среди мужчин 2017 / Матч за 15-е место
10:30
Канада
9 : 6
ЮАР
Водное поло.
ЧМ среди мужчин 2017 / Места с 9-е по 12-е. Полуфиналы
13:10
Бразилия
7 : 9
Япония
14:30
Казахстан
- : -
Испания
Плавание.
Чемпионат мира. Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 200 м
18:30
Финал
Плавание.
Чемпионат мира. Плавание. Мужчины. Спина. 100 м
18:30
Финал
Плавание.
Чемпионат мира. Плавание. Женщины. Спина. 100 м
18:30
Финал
Плавание.
Чемпионат мира. Плавание. Женщины. Вольный стиль. 1 500 м
18:30
Финал
Плавание.
Чемпионат мира. Плавание. Женщины. Брасс. 100 м
18:30
Финал
Результаты дня
Футбол
17:00
Динамо СПб
- : -
Ротор-Волгоград
Футбол
18:00
Олимпиец
- : -
Химки
Футбол
21:45
Ницца
- : -
Аякс
Футбол
17:00
Астана
- : -
Легия
Футбол
19:30
Динамо Киев
- : -
Янг Бойз
Футбол
21:45
Селтик
- : -
Русенборг
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Футбол.
Россия. ФНЛ 2017/2018 Тур 4
15:00
Енисей
- : -
Оренбург
18:00
Олимпиец
- : -
Химки
18:00
Зенит-2
- : -
Сибирь
18:00
Авангард Курск
- : -
Спартак-2
20:00
Балтика
- : -
Тамбов
17:00
Динамо СПб
- : -
Ротор-Волгоград
18:00
Крылья Советов
- : -
Томь
18:00
Волгарь
- : -
Луч-Энергия
19:00
Факел
- : -
Тюмень
20:00
Кубань
- : -
Шинник
Футбол.
Чемпионат Европы среди женщин 2017 / Группа C Тур 3
21:45
Исландия
- : -
Австрия
21:45
Швейцария
- : -
Франция
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 15
15:00
Акжайык
- : -
Актобе
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 8
15:00
Атырау
- : -
Окжетпес
Футбол.
Лига чемпионов 2017/2018. Квалификация / Третий раунд
17:00
Астана
- : -
Легия
19:45
Зальцбург
- : -
Риека
21:00
Вииторул
- : -
АПОЭЛ
21:45
Ницца
- : -
Аякс
22:00
Брюгге
- : -
Истанбул
19:30
Динамо Киев
- : -
Янг Бойз
20:00
Хапоэль Б-Ш
- : -
Лудогорец
21:20
Марибор
- : -
Хафнарфьордур
21:45
Селтик
- : -
Русенборг
Водное поло.
ЧМ среди женщин 2017 / 1/2 финала
21:30
Россия
- : -
США
23:00
Канада
- : -
Испания
Водное поло.
ЧМ среди женщин 2017 / Матч за 11-е место
11:30
Новая Зеландия
- : -
Франция
Водное поло.
ЧМ среди женщин 2017 / Матч за 9-е место
13:00
Голландия
- : -
Китай
Водное поло.
ЧМ среди женщин 2017 / Места с 5-го по 8-е. Полуфиналы
14:30
Италия
- : -
Австралия
16:00
Венгрия
- : -
Греция
Результаты дня
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Сюжет к 80-летию Эдуарда Стрельцова
25 июля 2017, 15:09
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