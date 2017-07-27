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Евгений Малкин привез Кубок Стэнли в Москву

Источник:  «Советский спорт»
Евгений Малкин привез Кубок Стэнли в Москву и рассказал, как разбил о него нос.
Теги:  НХЛ
 
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