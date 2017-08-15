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21:45
Янг Бойз
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ЦСКА
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21:45
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Вулверхэмптон
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21:45
Хоффенхайм
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Чемпионшип 2017/2018 Тур 3
21:45
Кардифф Сити
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Шеффилд Юнайтед
21:45
Бирмингем
0 : 0
Болтон
21:45
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Престон Норт Энд
21:45
Миллуолл
3 : 4
Ипсвич Таун
21:45
Лидс Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
21:45
Брентфорд
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Бристоль
21:45
Барнсли
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Вулверхэмптон
21:45
Мидлсбро
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Бертон Альбион
22:00
Рединг
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Астон Вилла
Футбол.
Лига чемпионов 2017/2018. Квалификация / Раунд плей-офф
19:00
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Копенгаген
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Янг Бойз
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ЦСКА
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Спортинг
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Стяуа
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Лига Европы 2017/2018. Квалификация / Раунд плей-офф
19:00
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Зенит
Футбол.
Чемпионшип 2017/2018 Тур 3
21:45
Норвич
0 : 0
КПР
21:45
Шеффилд Уэнсдей
0 : 0
Сандерленд
Футбол.
Суперкубок Испании 2017 Финал
23:55
Реал
- : -
Барселона
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2017/2018 Тур 3
Динамо Барнаул
- : -
Сахалин
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- : -
Смена
Футбол.
Лига чемпионов 2017/2018. Квалификация / Раунд плей-офф
21:45
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Риека
21:45
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- : -
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21:45
Истанбул
- : -
Севилья
Результаты дня
Футбол
20:00
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- : -
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- : -
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Футбол
20:00
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22:30
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Футбол.
Лига Европы 2017/2018. Квалификация / Раунд плей-офф
20:00
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- : -
Мидтьюлланд
20:00
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- : -
Скендербеу
20:45
Хафнарфьордур
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ПАОК
- : -
Эстерсунд
21:30
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- : -
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20:00
БАТЭ
- : -
Александрия
20:00
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- : -
Црвена Звезда
21:00
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- : -
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21:15
Виктория
- : -
АЕК Ларнака
21:30
Лудогорец
- : -
Судува
21:30
Панатинаикос
- : -
Атлетик
21:45
Брюгге
- : -
АЕК Афины
21:45
Домжале
- : -
Марсель
21:45
Милан
- : -
Шкендия
22:00
Партизан
- : -
Видеотон
21:45
Аякс
- : -
Русенборг
21:45
Вииторул
- : -
Зальцбург
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Интервью Зака Юэня
15 августа 2017, 17:27
Источник:
«Советский спорт»
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