Олег Знарок: Если выскажу свое мнение о решении НХЛ по Олимпиаде - кого-то подставлю
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
Главный тренер СКА делится впечатлениями от первой победы над сборной Канады в тренерской карьере (3:0).
|Футбол
|БАТЭ- : -Александрия
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|Вардар- : -Фенербахче
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|Милан- : -Шкендия
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|Краснодар- : -Црвена Звезда
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|Аякс- : -Русенборг
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|Маритиму- : -Динамо Киев
|Аполлон- : -Мидтьюлланд
|Динамо Загреб- : -Скендербеу
|Хафнарфьордур- : -Брага
|ПАОК- : -Эстерсунд
|Альтах- : -Маккаби Тель-Авив
|Панатинаикос- : -Атлетик
|Брюгге- : -АЕК Афины
|Домжале- : -Марсель
|Милан- : -Шкендия
|Партизан- : -Видеотон