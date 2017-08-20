Главная регата августа: трансляция чемпионата Национальной парусной лиги из Санкт-Петербурга
Источник: «Советский спорт»
Национальная парусная Лига, трансляция из Санкт-Петербурга. День первый1 частьНациональная парусная Лига, трансляция из Санкт-Петербурга. День второй2 часть
«Советский спорт» представляет прямую трансляцию главной российской регаты августа – шестой этап чемпионата Национальной парусной лиги.
В этом сезоне Лига проведет 8 этапов для 27 сильнейших российских команд, представляющих яхт-клубы нашей страны с географией от Санкт-Петербурга до Владивостока. Регаты пройдут в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.