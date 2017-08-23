Д. Спирин: Команда Ломаченко шантажирует Ригондо
Источник: «Советский спорт»
Корреспондент «Советского спорта» Дмитрий Спирин считает, что в поединке между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо нужно болеть за кубинского боксера.
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