Анекдот дня, выпуск №56
Сергей Данилевич продолжает листать подшивки «Советского спорта» прежних лет. Иногда на наших страницах публиковались и анекдоты. Сегодня они уже кажутся бородатыми. Ну, а что вы хотите? Нам уже 93!
|Хоккей
|Авангард4 : 2Спартак
|Хоккей
|Ак Барс0 : 0Амур
|Теннис
|Шарапова- : -Халеп
|Хоккей
|Салават Юлаев1 : 2Куньлунь
|Волейбол
|Россия- : -Испания
|Хогенкамп5:7, 5:7Родионова
|Уотсон4:6, 4:6Корне
|Мартинкова0:6, 1:6Гарсия
|Плишкова6:2, 6:2Эгучи
|Дэвис5:7, 5:7Кенин
|Бартель- : -Макарова
|Возняцки- : -Бузарнеску
|Пуиг- : -Лючич-Барони
|Конюх- : -Барти
|Цепелова- : -Цибулкова
|Себальос6:3, 6:7, 0:0Чунг Хеон
|Эдмунд6:3, 7:5, 6:3Хаазе
|Кинг3:6, 2:6, 6:6Каррено-Буста
|Албот0:0Эскобедо
|Андерсон6:3, 0:0Арагон