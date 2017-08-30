Первое интервью Артюхина в «Динамо»
Источник: «Советский спорт»
«Да, я порой перегибал палку...» Первое интервью Артюхина в «Динамо»
|Хоккей
|Барыс1 : 0Торпедо
|Теннис
|Бабош- : -Шарапова
|Хоккей
|Слован- : -Динамо Минск
|Жабер- : -Майнор
|Радванска- : -Мартич
|Вондроусова- : -Кузнецова
|Касаткина- : -Ванг
|Нара- : -Соррибес Тормо
|Федерер4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4Тиафо
|Сугита- : -Бланкано
|Штруфф- : -Долгополов
|Мартерер- : -Янг
|Кавчич- : -Южный
|Кипсон- : -Менендес-Масейрас
|Де Минаур- : -Тим
|Миллман- : -Кириос
|Фоньини- : -Траваглия
|Сафранек- : -Димитров