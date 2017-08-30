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Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев про Артюхина

Источник:  «Советский спорт»
Главный тренер «Динамо» знает, как использовать Артюхина
 
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