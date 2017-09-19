Желто-синее пламя БК Химки промо сезона 2017/18 / BC Khimki Promo

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Хоккей
17:00
Салават Юлаев
0 : 2
Северсталь
Футбол
20:00
Зенит
3 : 0
Уфа
Футбол
19:30
Локомотив
0 : 1
Амкар
Футбол
22:00
Эспаньол
2 : 1
Сельта
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 10
19:30
Локомотив
0 : 1
Амкар
20:00
Зенит
3 : 0
Уфа
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 4
22:00
Эспаньол
2 : 1
Сельта
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 27
14:30
Кайсар
1 : 4
Астана
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 5
17:00
Салават Юлаев
0 : 2
Северсталь
19:30
Ак Барс
7 : 2
Динамо Рига
Хоккей.
ВХЛ 2017/2018 Неделя 2
13:30
КРС Хэйлунцзян
2 : 3
СКА-Нева
17:00
Молот-Прикамье
3 : 4
Барс
14:00
Ценг Тоу
0 : 2
Динамо СПб
17:00
Торос
5 : 0
ЦСК ВВС
Теннис.
St. Petersburg Open 2017 1/16 финала
15:00
Багдатис
7:5, 6:4
Себальос
17:30
Тюрнев
1:6, 3:6
Кольшрайбер
15:30
Лоренци
5:7, 5:7
Джумхур
Результаты дня
Хоккей
19:00
Торпедо
- : -
Куньлунь
Футбол
21:00
Валенсия
- : -
Малага
Футбол
21:45
Болонья
- : -
Интер
Футбол
19:30
Боруссия М
- : -
Штутгарт
Футбол
21:30
Шальке 04
- : -
Бавария
Футбол
23:00
Барселона
- : -
Эйбар
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Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 5
21:00
Валенсия
- : -
Малага
23:00
Барселона
- : -
Эйбар
Футбол.
Чемпионат Германии 2017/2018 Тур 5
19:30
Боруссия М
- : -
Штутгарт
21:30
Аугсбург
- : -
РБ Лейпциг
21:30
Шальке 04
- : -
Бавария
21:30
Вольфсбург
- : -
Вердер
Футбол.
Чемпионат Италии 2017/2018 Тур 5
21:45
Болонья
- : -
Интер
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 5
12:30
Амур
3 : 5
Витязь
19:00
Торпедо
- : -
Куньлунь
Хоккей.
ВХЛ 2017/2018 Неделя 2
15:00
Металлург Нк
- : -
Спутник
16:30
Горняк
- : -
Химик
15:30
Торпедо У-К
- : -
Сокол
16:30
Южный Урал
- : -
Звезда
Теннис.
St. Petersburg Open 2017 1/16 финала
13:00
Беранкис
3:6, 6:3, 6:2
Мазур
16:40
Смит
3:4
Южный
15:10
Гулбис
3:6, 0:6
Броуди
18:30
Кузнецов
- : -
Троицки
Результаты дня
Футбол
12:00
Луч-Энергия
- : -
Анжи
Футбол
17:00
Авангард Курск
- : -
ЦСКА
Футбол
19:00
Кубань
- : -
Спартак
Футбол
15:00
Томь
- : -
Краснодар
Футбол
18:30
Спартак-Нальчик
- : -
Динамо
Хоккей
20:00
Слован
- : -
Ак Барс
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Футбол.
Кубок России 2017/2018 1/16 финала
12:00
Луч-Энергия
- : -
Анжи
15:00
Тамбов
- : -
Арсенал Тула
15:00
Оренбург
- : -
Рубин
17:00
Тюмень
- : -
Тосно
18:30
Спартак-Нальчик
- : -
Динамо
15:00
Шинник
- : -
Урал
15:00
Томь
- : -
Краснодар
17:00
Авангард Курск
- : -
ЦСКА
18:00
Волгарь
- : -
Ростов
19:00
Кубань
- : -
Спартак
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 5
21:00
Атлетик
- : -
Атлетико
22:00
Депортиво
- : -
Алавес
23:00
Реал
- : -
Бетис
21:00
Леганес
- : -
Жирона
23:00
Севилья
- : -
Лас-Пальмас
Футбол.
Чемпионат Германии 2017/2018 Тур 5
19:30
Кёльн
- : -
Айнтрахт
21:30
Герта
- : -
Байер
21:30
Гамбург
- : -
Боруссия
21:30
Фрайбург
- : -
Ганновер 96
21:30
Майнц
- : -
Хоффенхайм
Футбол.
Чемпионат Италии 2017/2018 Тур 5
19:00
Беневенто
- : -
Рома
21:45
Аталанта
- : -
Кротоне
21:45
Верона
- : -
Сампдория
21:45
Лацио
- : -
Наполи
21:45
Удинезе
- : -
Торино
21:45
Кальяри
- : -
Сассуоло
21:45
Дженоа
- : -
Кьево
21:45
Милан
- : -
СПАЛ
21:45
Ювентус
- : -
Фиорентина
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2017/2018 Тур 10
Сахалин
- : -
Динамо Барнаул
09:00
Смена
- : -
Иртыш
Зенит Иркутск
- : -
Чита
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 5
17:00
Трактор
- : -
ХК Сочи
20:00
Слован
- : -
Ак Барс
19:30
Нефтехимик
- : -
Динамо Рига
Хоккей.
ВХЛ 2017/2018 Неделя 2
13:30
КРС Хэйлунцзян
- : -
Динамо СПб
17:00
Торос
- : -
Барс
19:00
Буран
- : -
Нефтяник
23:59
Горняк
- : -
Звезда
14:00
Ценг Тоу
- : -
СКА-Нева
17:00
Молот-Прикамье
- : -
ЦСК ВВС
19:00
Рязань
- : -
Ижсталь
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Желто-синее пламя БК Химки промо сезона 2017/18 / BC Khimki Promo
19 сентября 2017, 17:07
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