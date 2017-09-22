Волейбол надо смотреть... медленно

Представители самых разных видов спорта давно ломают голову, как сделать их более зрелищными, интересными для телевидения, а следовательно - более коммерчески привлекательными. Где-то это решается за счёт экипировки, как, например, в пляжном волейболе (а вот в настольном теннисе никак юбки вместо унылых шорт не введут). Где-то - за счёт ускорения игры. На классические шахматы уже давно наступают шахматы с укороченным временем. В ряде же видов спорта темп стал таким высоким, что именно это и мешает. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко поделился с «Советским спортом» своей точкой зрения.