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Волейбол надо смотреть... медленно

Дмитрий Фроттер
Источник:  «Советский спорт»
Представители самых разных видов спорта давно ломают голову, как сделать их более зрелищными, интересными для телевидения, а следовательно - более коммерчески привлекательными. Где-то это решается за счёт экипировки, как, например, в пляжном волейболе (а вот в настольном теннисе никак юбки вместо унылых шорт не введут). Где-то - за счёт ускорения игры. На классические шахматы уже давно наступают шахматы с укороченным временем. В ряде же видов спорта темп стал таким высоким, что именно это и мешает. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко поделился с «Советским спортом» своей точкой зрения.
 
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