«Взывать к совести господина Федуна не видим никакого смысла»

Председатель общества «Спартак» имени Н.П. Старостина Евгений Ловчев и группа ветеранов обратились с открытым письмом к президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову по поводу нынешнего положения в «Спартаке».

Уважаемый Вагит Юсуфович!

Обращаюсь к вам как председатель международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» имени Н.П.Старостина, чемпион СССР 1969 года в составе «Спартака», лучший футболист СССР 1972 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, заслуженный мастер спорта России. Делаю это вместе с ветеранами футбольной команды «Спартак» разных поколений, хранителями ее истории и традиций, которые так же, как и я, не могут спокойно наблюдать за тем, что творится с клубом, представляющим наше общество. В следующем апреле ФК «Спартак» отметит столетие, и нам вдвойне стыдно, что юбилейный сезон начинается с грязи, от которой клуб не отмоется еще долго.

Братья Старостины, основатели «Спартака», учили нас жить по неписаному закону, который даже после неизбежных в спорте неудач формулировали так: «Все потеряно, кроме чести». Теперь футбольный клуб «Спартак», главный акционер которого — вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун, с каждым годом все стремительнее теряет честь и репутацию, вызывая негодование собственных болельщиков наряду с насмешками и издевательствами чужих.

Обращаюсь к Вам потому, что взывать к совести самого господина Федуна ни я, ни мои товарищи по спартаковской вере больше не видим никакого смысла. И я, и мои коллеги-ветераны «Спартака», делали это много раз, но нас никто в руководстве клуба не слышит, наше мнение никому там не нужно и неинтересно. А главное, поступки Федуна говорят сами за себя. Диалог с ним невозможен. Поэтому иного шанса, как письменно и публично обратиться к Вам, больше не остается.

С конца 2003 года, когда Федун пришел в «Спартак», в команде произошло 16 смен главного тренера — то есть практически каждый год все начиналось с нуля. Примерно с такой же периодичностью там менялись генеральные и спортивные директора. Неудивительно, что при таком вопиющем отсутствии стратегии развития потраченные в том числе «ЛУКОЙЛом» большие средства, по сути, уходили в песок — за 18 лет «Спартак» лишь один раз завоевал титул чемпиона России и еще раз выиграл Суперкубок страны.

Даже если не сравнивать с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, обладающим иным уровнем финансового и административного ресурса, то, например, столичный ЦСКА, давно уже ничем не превосходящий «Спартак» по возможностям, за эти 18 лет шесть раз выиграл золото чемпионата, шесть — Кубок России (мы его не брали с 2003 года), семь — Суперкубок России. Московский «Локомотив» с того момента — трижды чемпион страны, пятикратный обладатель Кубка и двукратный — Суперкубка. То есть эффективность вложений «ЛУКОЙЛа» в «Спартак» при Федуне близка к нулю.

Но еще намного хуже спортивных результатов то, что в последнее время происходит вокруг «Спартака» за пределами футбольного поля. Невозможно было смотреть за тем, как гражданская супруга Федуна Зарема Салихова, сначала войдя в совет директоров, а затем демонстративно выйдя из него в знак протеста против назначения главным тренером португальца Руя Витории, в своем Телеграм-канале вываливала в общий доступ тонны грязного белья, публично сводя счеты с неугодными ей менеджерами «Спартака» и параллельно уничтожая имидж самого популярного клуба России.

В конце концов она перессорила всех со всеми, создала невыносимую для работников клуба и членов команды обстановку, в которой «Спартак» без борьбы отдал место в Лиге чемпионов УЕФА и с двух поражений в трех матчах начал российский чемпионат. Сам Федун не только не препятствовал созданию такой обстановки, но и в дни важнейших матчей за выход в Лигу чемпионов против «Бенфики» из Лиссабона улетел в отпуск во Францию, где вместе с госпожой Салиховой наслаждается красивой жизнью. А все люди, небезразличные к «Спартаку», в это же время расхлебывают последствия ее разрушительных действий в стиле телешоу «Дом-2»

В СМИ сообщалось, что у вас есть доля акций ФК «Спартак». С недавних пор ваш сын Юсуф входит в совет директоров клуба. Ваша компания — его титульный спонсор, и у спартаковских болельщиков, как и у обычных людей, «ЛУКОЙЛ» ассоциируется со «Спартаком». Федун позорит не только себя и клуб, но и вашу компанию!

С горечью вынужден признать, что из-за его деятельности слово «Спартак» больше не ассоциируется у людей с благородством и честью, на которых мы как спартаковцы благодаря братьям Старостиным когда-то росли. Теперь ассоциация с футбольным клубом «Спартак» - только скандал. Не прекращающийся и все время принимающий новые формы. Неудивительно, что некоторое время назад спартаковские болельщики уже отказывались заправлять свои автомобили на бензоколонках «ЛУКОЙЛа». Уверен, что в сложившейся обстановке повторение таких акций — не за горами. Не случайно активные болельщики «Спартака» во время недавнего матча с новичком Российской премьер-лиги «Нижним Новгородом» (кстати, во всей этой обстановке проигранного) скандировали оскорбительные, но с эмоциональной точки зрения объяснимые вещи в адрес Федуна. Если так пойдет и дальше, то вскоре это срикошетит и по «ЛУКОЙЛу», поэтому пойти на какие-то серьезные перемены на самом верху «Спартака» - в ваших же интересах.

Обращаюсь к Вам, руководителю крупнейшей российской нефтяной компании и уважаемому человеку, с настоятельной просьбой навести в «Спартаке» порядок. Мы, ветераны, не можем требовать продажи господином Федуном своей доли акций футбольного клуба, но констатируем, что он перешел точку невозврата.

Пользуясь случаем, обращаюсь и к спартаковским футболистам. Какая бы обстановка ни творилась вокруг команды, ваша нынешняя игра не красит вас как личностей. Вам не должно быть дела до чьих-то взаимоотношений и скандалов. Вы должны в этой сложной ситуации поддержать своего тренера Руя Виторию, который никак не виноват в происходящем и культивирует, по моему убеждению, правильные, подходящие «Спартаку» игровые идеи. Вы играете не за Федуна или кого-то еще, а за собственную честь и за гордое имя «Спартака», как бы кто его сейчас ни позорил.

Вагит Юсуфович, мне очень горько, что приходится писать это открытое письмо в начале сезона столетия «Спартака». Но очевидно: если Вы самым резким и жестким образом не вмешаетесь в происходящее, а оставите все на откуп Федун, станет только хуже. Не позвольте этому произойти!