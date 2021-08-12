«Взывать к совести господина Федуна не видим никакого смысла»

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России 14:30 Динамо-Барнаул 2 Тюмень 1
Лига конференций 16:00 Астана 0 КуПС 0
БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Легион Динамо 0 Анжи 0
Лига Европы 18:00 Алашкерт 0 Кайрат 0
Лига конференций 19:00 Карабах 0 АЕЛ 0
Лига конференций 19:00 Рубин 0 Ракув 0
Лига конференций 19:00 Мольде 0 Трабзонспор 0
Лига конференций 19:00 Будё-Глимт 0 Приштина 0
Лига Европы 19:00 ХИК 0 Нефтчи 0
Лига конференций 19:45 Хаммарбю 0 Чукарички 0
Лига конференций 19:45 Жилина 0 Тобол 0
Лига конференций 20:00 Виктория Пльзе 0 Нью-Сейнтс 0
Лига конференций 20:00 Хапоэль Б-Ш 0 Шлёнск 0
Лига конференций 20:00 ПАОК 0 Богемианс 0
Лига Европы 20:00 Жальгирис 0 Мура 0
Лига Европы 20:00 Анортосис 0 Рапид В 0
Лига конференций 20:00 Рижская футбол 0 Гент 0
Лига конференций 20:30 Базель 0 Уйпешт 0
Лига конференций 20:30 Маккаби Т-А 0 Спартак Тр 0
Лига конференций 20:30 Фола 0 Линфилд 0
Лига конференций 21:00 Фейеноорд 0 Люцерн 0
Лига конференций 21:00 Вележ 0 Эльфсборг 0
Лига конференций 21:00 Андерлехт 0 Лачи 0
Лига конференций 21:00 Риека 0 Хайберниан 0
Лига конференций 21:00 Теута 0 Шэмрок Роверс 0
Лига конференций 21:00 Хайбернианс 0 Рига 0
Лига конференций 21:00 Копенгаген 0 Локомотив Пл 0
Лига конференций 21:00 Олимпия Л 0 Санта-Клара 0
Лига Европы 21:00 Сент-Джонстон 0 Галатасарай 0
Лига конференций 21:00 Сивасспор 0 Динамо Бт 0
«Взывать к совести господина Федуна не видим никакого смысла»
12 августа 12:03
автор: Юрий Волохов

«Взывать к совести господина Федуна не видим никакого смысла»

Ветераны «Спартака» бьют тревогу.

Председатель общества «Спартак» имени Н.П. Старостина Евгений Ловчев и группа ветеранов обратились с открытым письмом к президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову по поводу нынешнего положения в «Спартаке».

Уважаемый Вагит Юсуфович!

Обращаюсь к вам как председатель международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» имени Н.П.Старостина, чемпион СССР 1969 года в составе «Спартака», лучший футболист СССР 1972 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, заслуженный мастер спорта России. Делаю это вместе с ветеранами футбольной команды «Спартак» разных поколений, хранителями ее истории и традиций, которые так же, как и я, не могут спокойно наблюдать за тем, что творится с клубом, представляющим наше общество. В следующем апреле ФК «Спартак» отметит столетие, и нам вдвойне стыдно, что юбилейный сезон начинается с грязи, от которой клуб не отмоется еще долго.

Братья Старостины, основатели «Спартака», учили нас жить по неписаному закону, который даже после неизбежных в спорте неудач формулировали так: «Все потеряно, кроме чести». Теперь футбольный клуб «Спартак», главный акционер которого — вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун, с каждым годом все стремительнее теряет честь и репутацию, вызывая негодование собственных болельщиков наряду с насмешками и издевательствами чужих.

Обращаюсь к Вам потому, что взывать к совести самого господина Федуна ни я, ни мои товарищи по спартаковской вере больше не видим никакого смысла. И я, и мои коллеги-ветераны «Спартака», делали это много раз, но нас никто в руководстве клуба не слышит, наше мнение никому там не нужно и неинтересно. А главное, поступки Федуна говорят сами за себя. Диалог с ним невозможен. Поэтому иного шанса, как письменно и публично обратиться к Вам, больше не остается.

С конца 2003 года, когда Федун пришел в «Спартак», в команде произошло 16 смен главного тренера — то есть практически каждый год все начиналось с нуля. Примерно с такой же периодичностью там менялись генеральные и спортивные директора. Неудивительно, что при таком вопиющем отсутствии стратегии развития потраченные в том числе «ЛУКОЙЛом» большие средства, по сути, уходили в песок — за 18 лет «Спартак» лишь один раз завоевал титул чемпиона России и еще раз выиграл Суперкубок страны.

Даже если не сравнивать с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, обладающим иным уровнем финансового и административного ресурса, то, например, столичный ЦСКА, давно уже ничем не превосходящий «Спартак» по возможностям, за эти 18 лет шесть раз выиграл золото чемпионата, шесть — Кубок России (мы его не брали с 2003 года), семь — Суперкубок России. Московский «Локомотив» с того момента — трижды чемпион страны, пятикратный обладатель Кубка и двукратный — Суперкубка. То есть эффективность вложений «ЛУКОЙЛа» в «Спартак» при Федуне близка к нулю.

Но еще намного хуже спортивных результатов то, что в последнее время происходит вокруг «Спартака» за пределами футбольного поля. Невозможно было смотреть за тем, как гражданская супруга Федуна Зарема Салихова, сначала войдя в совет директоров, а затем демонстративно выйдя из него в знак протеста против назначения главным тренером португальца Руя Витории, в своем Телеграм-канале вываливала в общий доступ тонны грязного белья, публично сводя счеты с неугодными ей менеджерами «Спартака» и параллельно уничтожая имидж самого популярного клуба России.

В конце концов она перессорила всех со всеми, создала невыносимую для работников клуба и членов команды обстановку, в которой «Спартак» без борьбы отдал место в Лиге чемпионов УЕФА и с двух поражений в трех матчах начал российский чемпионат. Сам Федун не только не препятствовал созданию такой обстановки, но и в дни важнейших матчей за выход в Лигу чемпионов против «Бенфики» из Лиссабона улетел в отпуск во Францию, где вместе с госпожой Салиховой наслаждается красивой жизнью. А все люди, небезразличные к «Спартаку», в это же время расхлебывают последствия ее разрушительных действий в стиле телешоу «Дом-2»

В СМИ сообщалось, что у вас есть доля акций ФК «Спартак». С недавних пор ваш сын Юсуф входит в совет директоров клуба. Ваша компания — его титульный спонсор, и у спартаковских болельщиков, как и у обычных людей, «ЛУКОЙЛ» ассоциируется со «Спартаком». Федун позорит не только себя и клуб, но и вашу компанию!

С горечью вынужден признать, что из-за его деятельности слово «Спартак» больше не ассоциируется у людей с благородством и честью, на которых мы как спартаковцы благодаря братьям Старостиным когда-то росли. Теперь ассоциация с футбольным клубом «Спартак» - только скандал. Не прекращающийся и все время принимающий новые формы. Неудивительно, что некоторое время назад спартаковские болельщики уже отказывались заправлять свои автомобили на бензоколонках «ЛУКОЙЛа». Уверен, что в сложившейся обстановке повторение таких акций — не за горами. Не случайно активные болельщики «Спартака» во время недавнего матча с новичком Российской премьер-лиги «Нижним Новгородом» (кстати, во всей этой обстановке проигранного) скандировали оскорбительные, но с эмоциональной точки зрения объяснимые вещи в адрес Федуна. Если так пойдет и дальше, то вскоре это срикошетит и по «ЛУКОЙЛу», поэтому пойти на какие-то серьезные перемены на самом верху «Спартака» - в ваших же интересах.

Обращаюсь к Вам, руководителю крупнейшей российской нефтяной компании и уважаемому человеку, с настоятельной просьбой навести в «Спартаке» порядок. Мы, ветераны, не можем требовать продажи господином Федуном своей доли акций футбольного клуба, но констатируем, что он перешел точку невозврата.

Пользуясь случаем, обращаюсь и к спартаковским футболистам. Какая бы обстановка ни творилась вокруг команды, ваша нынешняя игра не красит вас как личностей. Вам не должно быть дела до чьих-то взаимоотношений и скандалов. Вы должны в этой сложной ситуации поддержать своего тренера Руя Виторию, который никак не виноват в происходящем и культивирует, по моему убеждению, правильные, подходящие «Спартаку» игровые идеи. Вы играете не за Федуна или кого-то еще, а за собственную честь и за гордое имя «Спартака», как бы кто его сейчас ни позорил.

Вагит Юсуфович, мне очень горько, что приходится писать это открытое письмо в начале сезона столетия «Спартака». Но очевидно: если Вы самым резким и жестким образом не вмешаетесь в происходящее, а оставите все на откуп Федун, станет только хуже. Не позвольте этому произойти!

С уважением, председатель общества «Спартак» имени Н.П.Старостина Евгений Ловчев и группа ветеранов команды.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
WhatsApp представил возможность полного переноса чатов с айфона на андроидУмер участник Суперсерии-72 Тони ЭспозитоСборную Канады на зимней Олимпиаде возглавит лучший тренер НХЛЗа счет чего Ашрам обошла Аверину: заявление судьи из УкраиныСудейство финала на ОИ в Токио: что сказала латвийская судьяТрефилов высказал Усмановой всю правду о её легендарной школе
Эмери не взял трофей при судействе Карасева. Как «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за Суперкубок УЕФА лучший клуб Лиги чемпионов прошлого сезона «Челси» лишь в серии пенальти одолел победителя Лиги Европы «Вильярреал» с Унаи Эмери во главе.
Карпин идет навстречу Дзюбе. Потому что у него нет иного выхода
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин пока на гребне популярности. Но скоро у него настанут трудовые будни, которые могут все переменить.
Никакой переход Месси не спасет спортивные СМИ от краха. Вся надежда только на букмекеров
Исследования последних лет говорят об устойчивом снижении спортивной аудитории по всему миру. Спасти медиарынок в такой ситуации способна только тесная кооперация с букмекерами, которая выгодна обеим сторонам. Этому посвящен материал журналиста Дэнни Фунта для Columbia Journalism Review.
«Спартак», что дальше? А надо было слушать Зарему, она сердцем чуяла…
«Спартак» бездарно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» - 0:2. Торжества по поводу празднования 100-летия клуба под угрозой.
Пугающая стабильность «Спартака». Как красно-белые попрощались с Лигой чемпионов
Вице-чемпионы России повторно проиграли «Бенфике» со счетом 0:2 (теперь в Лиссабоне) и теперь проведут осень не в Лиге чемпионов, а в групповом турнире Лиги Европы.
Месси с Головиным — в одном чемпионате! Как «ПСЖ» собрал все сливки и не нарушил фэйр-плей
Лионель Месси прибыл в Париж для подписания двухлетнего контракта с «ПСЖ» с возможностью продления еще на год.
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы в переговорах с «Миннесотой»
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы при переговорах с "Миннесотой"
Париж, Париж, сон наяву… В «ПСЖ» уверяют, что Месси будет только у них, но это ничего не значит
Экс-лидер «Барсы» Лионель Месси пока изучает предложение парижан, однако не дал окончательного ответа.
Емельяненко и Джонсон подерутся 23 октября. Как Последний Император попрощается с ММА?
Bellator анонсировал долгожданный камбэк Федора Емельяненко: в октябре в Москве легендарный российский боец выйдет в клетку против американца Тимоти Джонсона. «Плеймейкер» заранее прикидывает шансы.
«В Москве Федору будет сложнее, чем было бы в Америке». Минаков — о бое Емельяненко против Джонсона
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от поединка Федора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона, который должен состояться 23 октября 2021 года на «ВТБ Арене».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика