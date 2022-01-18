Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Каждый спортсмен мечтает об олимпийском золоте». Интервью с российской самбисткой Кариной Черевань

Мастер спорта международного класса по самбо, мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по джиу-джитсу Карина Черевань дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
«Каждый спортсмен мечтает об олимпийском золоте». Интервью с российской самбисткой Кариной Черевань
18 января 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

О ЛЮБИМЫХ ПРИЕМАХ В САМБО

Мне нравится рычаг колена. Это очень действенный прием: можно перейти в партер, дотянуть болевой и быстро закончить схватку. В партере люблю делать рычаги локтей и быстрые переходы. Мне кажется, что все профессионалы нарабатывают разные приемы по многу раз и готовы действовать в любой ситуации.

О ВЫСТУПЛЕНИИ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Каждый спортсмен мечтает об Олимпиаде и олимпийском золоте. Я, как и все.

О ММА

Конор Макгрегор против Дастина Порье – последний бой, которой я смотрела. В том поединке Конор сломал себе ногу. Я очень нелегко переношу травмы, каждый раз испытываю стресс. По профессии я ветеринарный врач. Видела разные ситуации с животными. Но с человеческими травмами все иначе. Если увижу рану у ребенка, мне становиться очень нелегко.

О СВОЕМ БУДУЩЕМ В СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ

Все возможно. Не могу сказать точно, но все может быть.

О ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Я тренирую детей 2009, 2010 и 2011 годов рождения. К сожалению, не всегда получается совмещать тренерскую и соревновательную деятельность. Перед подготовкой к выступлениям приходится уделять больше внимания личным тренировкам. Ты либо тренер, либо спортсмен. Дети своего рода отдушина. Будто твое продолжение. Приходишь на тренировку, и душе становится легче, хочется посвящать им больше времени, но не всегда получается.

О СПОРТСМЕНАХ, КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ

Марина Мохнаткина нравится мне как человек и как спортсмен. Мне нравится наблюдать за многими спортсменами.

Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

О НАСТРОЕ И МОТИВАЦИИ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЯМИ

Моя семья – главная мотивация. Мне помогают родители. Хочется помогать им, чтобы они ни в чем не нуждались. У всех разный способ настроиться перед схватками. Кто-то сидит в телефоне, кому-то нужно отвлечься или поспать. Мне нужно настроиться. Я не смотрю схватки, сижу в коридоре и продумываю свои встречи, расклады во время борьбы.

О КНИГАХ

Читать очень люблю. Сейчас читаю Стивена Кинга. Прочитала «Мизери» – довольно интересный жанр, я очень быстро ее прочла.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уткин: как же уродски поступили с ТуктамышевойОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноХореограф Тутберидзе выразил соболезнования Евгении Медведевой
Ждем продолжения эры СНГ! Расклады на Funspark ULTI 2021 Finals по CS:GO
18 — 24 января пройдет европейский online-турнир с участием 8 киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.
Simply The Best! Левандовски взял реванш у Месси и все-таки стал лучшим футболистом 2021 года
В Цюрихе состоялась церемония вручения призов The Best FIFA Football Awards 2021.
Зачем нужен Аскаров? А почему нет Толчинского? Вопросы к расширенной заявке сборной России на Олимпиаду
ФХР назвала имена кандидатов на участие в Олимпийских играх-2022.
С «вирусным» Латыповым, «джокером» Цветковым, но без Бабикова. Гид по биатлонной заявке на Олимпиаду
Объявлены имена пяти биатлонистов и пяти биатлонисток, которые выступят на февральских Играх в Пекине. «Плеймейкер» представляет нашу олимпийскую команду-2022.
Кто сменит Бенитеса в «Эвертоне»? Английские букмекеры ставят на Руни
Англичане гадают, кто станет следующим главным тренером «Эвертона», который отправил в отставку Рафаэля Бенитеса. Пока фаворит - бывшая звезда «МЮ» и сборной.
Федун не захотел спасать сезон? Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» рассказывает о последних трансферных новостях Российской Премьер-Лиги.
Есть гол Овечкина номер 756! До Ягра осталось ровно десять (видео)
В домашнем матче против «Ванкувера» Александр Овечкин забросил 756-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, Евгений Кузнецов отдал два голевых паса, но «Вашингтон» уступил дома 2:4.
Только победа на Australian Open сделает Медведева первой ракеткой мира. И то не сразу, а 21 февраля
В ночь на 17 января в Мельбурне стартует первый в новом году турнир «Большого шлема». После высылки Новака Джоковича роль фаворита №1 перешла к российскому теннисисту Даниилу Медведеву.
Мужской олимпийский оптимизм. Как Логинов отыграл 30 мест и взял серебро в пасьюте!
Этап Кубка мира в немецком Рупольдинге завершали в воскресенье 16 января две гонки преследования.
Новогоднее падение трафика, приход SberPay и 10 номинаций 1хBet. Букмекерский обзор
Самое главное из мира беттинга за последние дни.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика