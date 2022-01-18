«Каждый спортсмен мечтает об олимпийском золоте». Интервью с российской самбисткой Кариной Черевань

О ЛЮБИМЫХ ПРИЕМАХ В САМБО

– Мне нравится рычаг колена. Это очень действенный прием: можно перейти в партер, дотянуть болевой и быстро закончить схватку. В партере люблю делать рычаги локтей и быстрые переходы. Мне кажется, что все профессионалы нарабатывают разные приемы по многу раз и готовы действовать в любой ситуации.

О ВЫСТУПЛЕНИИ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

– Каждый спортсмен мечтает об Олимпиаде и олимпийском золоте. Я, как и все.

О ММА

– Конор Макгрегор против Дастина Порье – последний бой, которой я смотрела. В том поединке Конор сломал себе ногу. Я очень нелегко переношу травмы, каждый раз испытываю стресс. По профессии я ветеринарный врач. Видела разные ситуации с животными. Но с человеческими травмами все иначе. Если увижу рану у ребенка, мне становиться очень нелегко.

О СВОЕМ БУДУЩЕМ В СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ

– Все возможно. Не могу сказать точно, но все может быть.

О ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– Я тренирую детей 2009, 2010 и 2011 годов рождения. К сожалению, не всегда получается совмещать тренерскую и соревновательную деятельность. Перед подготовкой к выступлениям приходится уделять больше внимания личным тренировкам. Ты либо тренер, либо спортсмен. Дети – своего рода отдушина. Будто твое продолжение. Приходишь на тренировку, и душе становится легче, хочется посвящать им больше времени, но не всегда получается.

О СПОРТСМЕНАХ, КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ

– Марина Мохнаткина нравится мне как человек и как спортсмен. Мне нравится наблюдать за многими спортсменами.

Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

О НАСТРОЕ И МОТИВАЦИИ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЯМИ

– Моя семья – главная мотивация. Мне помогают родители. Хочется помогать им, чтобы они ни в чем не нуждались. У всех разный способ настроиться перед схватками. Кто-то сидит в телефоне, кому-то нужно отвлечься или поспать. Мне нужно настроиться. Я не смотрю схватки, сижу в коридоре и продумываю свои встречи, расклады во время борьбы.

О КНИГАХ

– Читать очень люблю. Сейчас читаю Стивена Кинга. Прочитала «Мизери» – довольно интересный жанр, я очень быстро ее прочла.