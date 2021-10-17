Российские самбисты заняли первое место в общекомандном зачете на молодежном чемпионате мира

Сборная России по самбо заняла первое место в общекомандном зачете молодежного чемпионата мира в Греции.

Как сообщает RT, в последний соревновательный день российские самбисты завоевали семь золотых и две серебряные награды. Победителями чемпионата мира до 20 лет стали Екатерина Цыберт, Евгения Чиреш, Илья Затылкин и Леван Манукян.

Среди спортсменов до 18 лет золотые медали у Елены Алленовой, Кирилла Князькова и Владислава Онищенко.

Добавим, что всего в Салониках российские самбисты завоевали 26 наград, шестнадцать из них - высшей пробы.