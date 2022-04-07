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27 апреля состоится Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов

07 апреля 2022 14:25
автор: Анастасия Ключникова

27 апреля в Москве пройдет XVIII Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов в онлайн-формате, организаторами которого выступают федерация самбо Москвы, федерация самбо Московской области и благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Турнир ведет свою историю со Спартакиады по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов, основателем и идейным вдохновителем которой является Евгений Леонидович Глориозов - легендарный советский самбист, 5-кратный чемпион СССР, успешный тренер, воспитавший 16 мастеров спорта по самбо.

В 2020 году турнир впервые был проведен в онлайн-формате и собрал более 200 юных спортсменов из 11 регионов России, а в 2021 году спортивная программа турнира была впервые дополнена творческим конкурсом, который был посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос! В онлайн-турнире 2021 года приняли участие 242 участника – юноши и девушки, которые представили 22 команды из 15 регионов России, а также впервые приняла участие спортивная команда из Израиля.

В 2022 году программа онлайн-турнира включает творческое и спортивное состязание. Творческие состязания откроют турнира и пройдут в рамках патриотического проекта Фонда Оксаны Федоровой «Мои герои большой войны» - участники представят на суд жюри творческие номера, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Спортивные состязания впервые пройдут отдельно по 2 категориям: соревнования между командами из детских домов и соревнования между командами из кадетских корпусов. В каждой категории будут определены по 3 победителя, которым будут вручены кубки и комплекты медалей. Всем участникам творческого конкурса будут направлены памятные сертификаты.

Участие в турнире является бесплатным, к участию приглашаются юноши и девушки в 2 возрастных группах 12-14 лет (2008-2009 г.р.) и 15-16 лет (2006-2007 г.р.).

Судейскую комиссию возглавит Юрий Паровинчак, президент Ассоциации детских клубов при федерации самбо Москвы, главным секретарем турнира выступит Виктор Игнатенко, вице-президент федерации самбо Москвы, судья всероссийской категории.

В рамках соревнований спортсмены формируют команды - по 3 пары в каждой. Каждая пара в течение 60 сек. демонстрирует произвольную программу техники самбо – задача участников продемонстрировать уровень спортивной подготовки. Судьи оценивают выступление по десяти бальной системе с сотыми долями.

Как отметила президент фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова, «онлайн-турнир по самбо в этом посвящен теме патриотизма, любви к своей стране, культуре, истории. Через творческое осмысление истории Великой Отечественной войны в детях формируются ценности патриотизм, чести и достоинства, преданности своей Родине. А самбо как национальный вид спорта воспитывает в детях силу волю, навыки стратегического мышления, самообладания и стремления к победе. Я желаю всем участникам достойно выступить на турнире и всегда верить в себя, идти вперед и никогда не сдаваться перед трудностями!».

Заявки на участие в турнире принимаются на почту konkurs@fedorovafond.ru до 20 апреля 2022 года.

Турнир пройдет 27 апреля 2022 года в режиме zoom-встречи. Начало в 12.00.

Прямые включения будут транслироваться в социальных сетях Фонда.

источник: «Советский спорт»
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