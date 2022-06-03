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Обладатель Кубка Европы по самбо дисквалифицирован на шесть лет

Спортсмен нарушил две статьи антидопингового законодательства
03 июня 2022 17:26
автор: Александр Шульгин

Чемпион России и обладатель Кубка Европы по самбо Иван Грачев дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопингового законодательства.

Соответствующее решение вынесло РУСАДА, обвинив самбиста в нарушении п. 4.1 (»Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 (»Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») Общероссийских антидопинговых правил.

Срок дисквалификации исчисляется с 30 марта 2022 года.

Грачев выступает в категории до 88 кг.

источник: РУСАДА
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