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Самбистов из России допустили до всех соревнований международного уровня в 2022 году

Спортсмены могут выступать в турнирах под символикой FIAS.
03 июля 2022 15:41
автор: Владислав Корегин

Первый вице-президент Международной федерации самбо (FIAS), а также глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил о том, что спортсмены из России были допущены к участию во всех международных соревнованиях в этом году.

По словам функционера, все члены FIAS выступили против того, чтобы спорт смешивался с политической ситуацией в мире.

– Россияне примут участие и в чемпионате мира по пляжному самбо в августе в Израиле, и в объединенном чемпионате Европы в Сербии, и в молодежном чемпионате мира в октябре в Ереване, и, безусловно, во взрослом чемпионате мира, который пройдет в преддверии дня самбо в Киргизии, – цитирует Елисеева ТАСС.

Напомним, 3 марта этого года стало известно, что самбисты, представляющие Россию и Белоруссию, могут принимать участие в международных турнирах под флагом, логотипом и гимном Международной федерации самбо.

источник: ТАСС
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