«Все, как обычно в их королевстве»: Валуев - об отказе Украины участвовать в ЧЕ по самбо

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал решение сборной Украины по самбо бойкотировать чемпионат Европы в Сербии.

«Украина во многом стала сплошным перфомансом. Там даже, где ему не место. Демонстрация политической близорукости, низкого качества стандартов дипломатии и нежелания вести диалог перекинуты и в область спорта. Всё, как обычно, в их королевстве», - приводит слова политика и бывшего боксера mma.metaratimgs.

Напомним, соревнования пройдут с 14 по 19 сентября в сербском Нови-Саде. Россияне и белорусы допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.