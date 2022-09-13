Достижение «политиканов»: в Госдуме отреагировали на решение Украины не выступать на ЧЕ

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал решение украинских самбистов бойкотировать чемпионат Европы в Сербии из-за допуска до соревнований россиян и белорусов.

«Узнал об этой новости с сожалением. Самбо на Украине любят и разбираются в нем. Отсутствие украинских спортсменов на чемпионате Европы - это «достижение» политиканов, оказавших давление на федерацию.

Ребята тренировали и готовились к турниру, поэтому данное решение является неправильным и неспортивным. Никакого положительного исхода для украинских спортсменов нет, а сам спорт на Украине только откатится назад», - приводит слова политика Metaratings.

Напомним, соревнования пройдут с 14 по 19 сентября в сербском Нови-Саде. Россияне и белорусы допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.