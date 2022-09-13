СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Галактические обиженки». В Госдуме отреагировали на отказ Украины участвовать в ЧЕ по самбо

Жовто-блакитные приняли решение пропустить турнир из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов.
13 сентября 2022 15:13

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал решение сборной Украины по самбо бойкотировать чемпионат Европы в Сербии.

«Украинцы взяли моду вести себя как галактические обиженки и скандалисты. Если раньше эта роль принадлежала полякам, то ушлые галичане успешно подвинули их в этом деле», - приводит слова политика «Метарейтинг».

Напомним, соревнования пройдут с 14 по 19 сентября в сербском Нови-Саде. Россияне и белорусы допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.

источник: «Метарейтинг»
Это интересно:
«Галактические обиженки». В Госдуме отреагировали на отказ Украины участвовать в ЧЕ по самбо
Жовто-блакитные приняли решение пропустить турнир из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов.
13.09.2022 15:13
Самбо
Достижение «политиканов»: в Госдуме отреагировали на решение Украины не выступать на ЧЕ
Спортсмены решили бойкотировать турнир из-за участия в нем россиян и белорусов.
13.09.2022 14:00
Самбо
автор: Александр Шульгин
«Все, как обычно в их королевстве»: Валуев - об отказе Украины участвовать в ЧЕ по самбо
Украинские спортсмены не поедут на соревнования из-за допуска россиян и белорусов.
13.09.2022 12:36
Самбо
автор: Александр Шульгин
Самбистов из России допустили до всех соревнований международного уровня в 2022 году
Спортсмены могут выступать в турнирах под символикой FIAS.
03.07.2022 15:41
Самбо
автор: Владислав Корегин
Обладатель Кубка Европы по самбо дисквалифицирован на шесть лет
Спортсмен нарушил две статьи антидопингового законодательства
03.06.2022 17:26
Самбо
автор: Александр Шульгин
Состоялся XVIII Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов
Состоялся XVIII Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов
Мероприятие прошло 27 апреля при поддержке телеведущей Оксаны Федоровой.
28.04.2022 17:13
Самбо
автор: Анастасия Ключникова
27 апреля состоится Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов
07.04.2022 14:25
Самбо
автор: Анастасия Ключникова
Российские самбисты заняли первое место в общекомандном зачете на молодежном чемпионате мира
Турнир проходил в греческих Салониках.
17.10.2021 17:59
Самбо
автор: Александр Поволоцкий
Глава FIAS Шестаков: Были бы рады видеть Федора Емельяненко в руководстве федерации
Ожидается, что в октябре 44-летний россиянин проведет последний бой в карьере.
23.08.2021 15:58
Самбо
автор: Владислав Корегин
Дмитрий Чернышенко: Признание самбо со стороны МОК - историческое событие для России
Шесть видов спорта могут претендовать на включение в Олимпийские игры.
20.07.2021 19:37
Самбо
автор: Александр Поволоцкий
Карпин — злой гений «Спартака». Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Приведет ли Левандовски «Барселону» к первой победе в Мюнхене? Расклад на суперматч Лиги чемпионов
Во втором туре ЛЧ-2022/23 «Бавария» примет дома каталонский клуб во главе со своей бывшей суперзвездой Робертом Левандовски (13 сентября, 22:00 мск).
Знакомьтесь, новый король тенниса Карлос Первый! Как 19-летний испанский паренек свел мир с ума
Впервые за 49 лет существования рейтинга сильнейших теннисистов мира, его возглавил парень, которому нет и 20. Это испанец Карлос Алькарас, только что в блестящем стиле выигравший US Open.
«Алькарас умеет всё, но Медведев способен его побеждать». Игорь Куницын — о новой первой ракетке мира
Тренер сборной России, чемпион Кубка Кремля-2018 Игорь Куницын поделился с «Плеймейкером» мнением о победе на US Open 19-летнего Карлоса Алькараса, который стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.
Предательница или право имеет? Что говорят о намерении дочки великой биатлонистки Резцовой выступать за Финляндию
Дарья Виролайнен, вероятно, сменит российское спортивное гражданство на финское.
Рекорд «Зенита» и «рекорд» ЦСКА в обзоре футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
«Алкоголь, поцелуи и мини-юбки — вне нашей культуры!» К чему готовиться болельщикам на ЧМ-2022 в Катаре
До чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. «Плеймейкер» рассказывает, как вести себя фанатам в Катаре в ноябре - декабре 2022 года.
«Печально, что кроме ЦСКА конкурентов у «Зенита» нет». Элвер Рахимич — об интригах РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне один из тренеров сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич высказался о Федоре Чалове, Хорхе Карраскале, Лиге чемпионов и Fan ID.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.09.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Коронация в Нью-Йорке! Как Карлос Алькарас стал чемпионом US Open и первой ракеткой мира
В финале последнего в этом году турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда из Норвегии – 3:1. Благодаря этой победе 19-летний Алькарас возглавил и рейтинг лучших теннисистов мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика