«Галактические обиженки». В Госдуме отреагировали на отказ Украины участвовать в ЧЕ по самбо

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал решение сборной Украины по самбо бойкотировать чемпионат Европы в Сербии.

«Украинцы взяли моду вести себя как галактические обиженки и скандалисты. Если раньше эта роль принадлежала полякам, то ушлые галичане успешно подвинули их в этом деле», - приводит слова политика «Метарейтинг».

Напомним, соревнования пройдут с 14 по 19 сентября в сербском Нови-Саде. Россияне и белорусы допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.