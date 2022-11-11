Россияне завоевали шесть медалей в первый день чемпионата мира по самбо

Российские самбисты завоевали шесть медалей, три из которых золотые, в первый день соревнований на чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке.

Саян Хертек победил в соревнованиях по спортивному самбо у мужчин в весовой категории до 58 кг, Светлана Уварова - в женском спортивном самбо в весовой категории до 59 кг, а Виктор Немков завоевал чемпионский титул в боевом самбо в категории до 98 кг.

У женщин в весовой категории до 54 кг серебряную медаль завоевала Елизавета Сыщикова, бронзовые награды у Екатерины Хасановой (до 50 кг) и Ивана Ложкина (боевое самбо, до 79 кг).

Соревнования в Бишкеке продлятся до 13 ноября.

Международная федерация самбо (FIAS) разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе, несмотря на рекомендацию МОК. После того, как спортсмены были допущены на чемпионат мира, федерация самбо Украины объявила о бойкоте соревнований.