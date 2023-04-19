Украина требует от Израиля отменить чемпионат Европы, стартовавший в Хайфе

Украинское посольство требует отменить чемпионат Европы по самбо, который начался в Хайфе.
Как сообщают СМИ, причиной претензии стало участие в турнире сборных России и Белоруссии. Они выступают на ЧЕ-2023 под флагом FIAS.
Отметим, что данные Соревнования являются отборочным турниром для участия во Всемирных играх боевых искусств. Они пройдут в октябре на территории Саудовской Аравии.
Добавим, что в первый день соревнований сборная России завоевала восемь золотых медалей.
источник: «Советский спорт»