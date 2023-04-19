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Украина требует от Израиля отменить чемпионат Европы, стартовавший в Хайфе

Россияне выступают на турнире без флага и гимна.
19 апреля 2023 19:56
автор: Александр Поволоцкий

Украинское посольство требует отменить чемпионат Европы по самбо, который начался в Хайфе.

Как сообщают СМИ, причиной претензии стало участие в турнире сборных России и Белоруссии. Они выступают на ЧЕ-2023 под флагом FIAS.

Отметим, что данные Соревнования являются отборочным турниром для участия во Всемирных играх боевых искусств. Они пройдут в октябре на территории Саудовской Аравии.

Добавим, что в первый день соревнований сборная России завоевала восемь золотых медалей.

источник: «Советский спорт»
Украина требует от Израиля отменить чемпионат Европы, стартовавший в Хайфе
Россияне выступают на турнире без флага и гимна.
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