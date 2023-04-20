Сборная России завоевала восемь золотых медалей во второй день чемпионата Европы по самбо

Самбисты сборной России завоевали восемь золотых наград во второй соревновательный день чемпионата Европы в Израиле.
Отметим, что лучшим среди мужчин в весовой категории 88 кг стал обладатель Кубка мира Сергей Кирюхин.
Также победителями чемпионата стали: Маргарита Барнева (54 кг), Екатерина Оноприенко (65 кг), Алена Прокопенко (80 кг), Владимир Гладких (58 кг), Али Турсунов (71 кг), Павел Пантелеев (64 кг, боевое самбо), Асланбек Кодзаев (79 кг, боевое самбо).
Бронзовые медали у Виктора Немкова (боевое самбо, 98 кг) и Антона Брачева (свыше 98 кг).
Чемпионат Европы завершится 23 апреля.
источник: «Советский спорт»