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Самбистка укусила соперницу на первенстве России среди девушек

Турнир проходит в городе Кстово.
08 июня 2023 11:02
автор: Максим Скороходов

Самбистка укусила соперницу на первенстве России среди юношей и девушек до 14 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Имя девушек не называется, известно, что спортсмена, совершившего укус сняли с соревнований.

Добавим, что турнир проходит с 5 по 10 июня в городе Кстово. Разыгрываются 20 комплектов медалей в разных весовых категориях: по 10 для юношей и девушек.

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источник: Всероссийская федерация самбо
Самбистка укусила соперницу на первенстве России среди девушек
Турнир проходит в городе Кстово.
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