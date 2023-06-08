Самбистка укусила соперницу на первенстве России среди девушек

Самбистка укусила соперницу на первенстве России среди юношей и девушек до 14 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Имя девушек не называется, известно, что спортсмена, совершившего укус сняли с соревнований.

Добавим, что турнир проходит с 5 по 10 июня в городе Кстово. Разыгрываются 20 комплектов медалей в разных весовых категориях: по 10 для юношей и девушек.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.