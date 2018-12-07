"Одноклассники" проведут трансляцию абсолютного Кубка мира по самбо

Самбо 07 декабря 2018 14:21 Источник: «Советский спорт»

8 декабря 2018 г. в Сочи пройдет «Абсолютный Кубок мира по самбо», посвященный 80-летию самбо, на призы Союзного государства России и Белоруссии. Турнир пройдет на на ККЦ "Адлер-Арена". В Кубке принимают участие 16 сильнейших спортсменов мира по персональному приглашению в абсолютной весовой категории.

За эксклюзивной онлайн-трансляцией можно следить в Одноклассниках в официальной группе, посвященной 80-летию самбо. Трансляция, которая начнется в 17:00, будет доступна в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.