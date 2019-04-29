Турнир по самбо завершился дракой, одной из участниц конфликта сломали нос (видео)

Отметим, ранее спортсменки встретились в поединке за бронзу, где победу одержала Потапова.
«Я выиграла со значительным перевесом – 6:0. После схватки меня поздравляли друзья, товарищи. Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Ольга Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел её парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента.
Меня увезли на «скорой» в больницу, где поставили диагноз: сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и открытый перелом носа. Вчера же мне сделали операцию. Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов. Я написала заявление в полицию», – цитирует Литвинцеву VL.ru.
Сообщается, что все участники конфликта были отстранены от соревнований, а также могут быть дисквалифицированы Международной федерацией самбо.
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