Подравшиеся самбистки могут быть пожизненно дисквалифицированы (видео)

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал инцидент.
«Мы знаем об этом инциденте, их в тот же день сняли с соревнований. Надеюсь, что к ним будут применены самые суровые санкции. Сейчас поставлен вопрос о полной дисквалификации этих спортсменок, это будет обсуждаться на исполкоме в конце лета. Это ужасно, но если люди не могут владеть собой, то какие же это спортсменки», - цитирует Елисеева ТАСС.
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