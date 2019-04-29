Подравшиеся самбистки могут быть пожизненно дисквалифицированы (видео) Инцидент произошел на острове Русский во Владивостоке.

Российские самбистки Ольга Вицина и Юлия Литвинцева устроили драку во время мемориала Юрия Потапова. Отметим, ранее спортсменки встретились в поединке за бронзу, где победу одержала Потапова.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал инцидент.

«Мы знаем об этом инциденте, их в тот же день сняли с соревнований. Надеюсь, что к ним будут применены самые суровые санкции. Сейчас поставлен вопрос о полной дисквалификации этих спортсменок, это будет обсуждаться на исполкоме в конце лета. Это ужасно, но если люди не могут владеть собой, то какие же это спортсменки», - цитирует Елисеева ТАСС.