Россиянин Багдасарян завоевал золото на Европейских играх в Минске

Российский самбист Руслан Багдасарян выиграл золото на Европейских играх в Минске.
В финальной схватке представитель РФ победил Савваса Каракизидиса из Греции. Поединок прошел в весовой категории до 62 кг.
Отметим, что бронзовые медали достались Генадию Чиргадзе из Грузии, а также белорусскому самбисту Ивану Анискевичу.
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