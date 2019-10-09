Анастасия Валова: На ЧМ в Корее можем взять больше половины золота

Трехкратная чемпионка России и двукратная чемпионка мира по самбо в весовой категории до 56 килограммов Анастасия Валова в интервью News.ru рассказала о перспективах женского самбо на чемпионате мира в Корее.
— Думаю, больше половины золота мы сможем взять. Соперники не стоят на месте, тренируются, развиваются, изучают наши слабые стороны. У нас активно проходят различные семинары, когда наши тренеры уезжают за границу показывать и популяризировать вид спорта. Поэтому самбо сейчас активно развивается, это становится интересным всё большему количеству зрителей, которые заполняют трибуны. Даже Международный олимпийский комитет (МОК) признал нас уже хоть и временно, но олимпийским видом спорта. К самбо сейчас приковано очень большое внимание, и любая ошибка может стоить дорого. Многие пытаются приобщиться к борьбе.
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