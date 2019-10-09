Самбист Денис Такий: Надеемся, что на чемпионате мира сумеем удивить соперников из России Такий стал серебряным призером чемпионата мира в Москве.

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Призер чемпионата мира и Европы по самбо Денис Такий рассказал о том, в чем отличие борьбы в Молдавии и России.

«У нас борьба ближе к дзюдо, а россияне делают акцент больше на партер, – приводит News.ru слова Такия. – Это интересно и почти во всех случаях результативно.

Мы будем работать над улучшением себя в партере и надеемся, что на чемпионате мира достойно выступим и сумеем удивить соперников из России.

Самый сложный соперник? Конечно, это Артем Осипенко – один из лидеров российской сборной. Это очень сильный и титулованный спортсмен, к тому же многократный чемпион мира. Он является примером для нас».

Напомним, в марте Такий стал серебряным призером чемпионата мира в Москве. В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Такий уступил Беке Бердзенишвили из Грузии.