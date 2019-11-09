Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день чемпионата мира Сборная России лидирует в медальном зачете на турнире в южнокорейском Чхонджу.

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На чемпионате мира по самбо, проходящем в эти дни в южнокорейском Чхонджу, сборная России завоевала семь золотых и одну серебряную медаль во второй медальный день.

В мужском самбо победили Уали Куржев (весовая категория до 74 кг) и Руслан Киселев (до 100 кг), в женском - Диана Рябова (до 52 кг) и Екатерина Оноприенко (до 64 кг), в боевом самбо - Федор Дурыманов (до 62 кг), Асланбек Кодзаев (до 82 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг). Серебряным призером соревнований стал Саян Хертек (до 57 кг) в мужском самбо.

Россияне лидируют в общем зачете чемпионата мира, в активе команды 14 золотых, одна серебряная и две бронзовые медали.