В Ингушетии турнир по самбо завершился массовой дракой (видео) - Советский спорт
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01 декабря 2019 23:13СамбоШарафудинов Виктор

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовой дракой (видео)

Дрались и зрители, и спортсмены, и тренеры.

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка.

Во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи. Об этом сообщает «РИА Новости», а видео можно посмотреть в твиттере.

Началось все с того, что местный самбист и спортсмен из Чечни что-то не поделили.

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