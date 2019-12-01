В Ингушетии турнир по самбо завершился массовой дракой (видео) Дрались и зрители, и спортсмены, и тренеры.

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка.

Во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи. Об этом сообщает «РИА Новости», а видео можно посмотреть в твиттере.

В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи.



БРАТ за БРАТА. pic.twitter.com/y4tMRJ3Cil — baza (@bazabazon) December 1, 2019

Началось все с того, что местный самбист и спортсмен из Чечни что-то не поделили.