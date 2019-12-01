В Ингушетии турнир по самбо завершился массовой дракой (видео)

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка.
Во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи. Об этом сообщает «РИА Новости», а видео можно посмотреть в твиттере.
Началось все с того, что местный самбист и спортсмен из Чечни что-то не поделили.
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