Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге могут отменить Такая вероятность существует из-за эпидемии коронавируса.

Запланированный на 21-25 мая чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге может быть отменен в связи с коронавирусом. Об этом сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

«Возможность проведения чемпионата Европы по самбо в Екатеринбурге под вопросом. То же самое касается и турнира Харлампиева, который стартует 19 марта в Москве, он пока не отменен, но на данный момент известно, что на турнир не приедут спортсмены более чем из 10 стран. Пока идет речь о проведении старта без зрителей — зал арендован, все проплачено, соревнования будет снимать канал «Евроспорт», следим за ситуацией», — приводит слова Шестакова ТАСС.

Он добавил, что весной соревнований не так много. Основная нагрузка приходится на осень.

Коронавирус был обнаружен в Китае. Сейчас он проник в 90 стран мира. Зафиксировано более 100 тысяч заболевших, более трех тысяч человек умерли.