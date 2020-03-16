Чемпионат Европы по самбо перенесен Причиной стала пресловутая вспышка эпидемии коронавируса на континенте.

Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге, а также международные турниры Мемориал Анатолия Харлампиева в Москве и турнир категории А во Владивостоке перенесены.

Предварительно они состояться летом из-за распространения эпидемии коронавируса. Точные сроки проведения соревнований пока неизвестны, сообщает ТАСС.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.