Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесен с мая на сентябрь 2020 года Также на 17 сентября перенесен отчетно-выборный конгресс Европейской федерации самбо.

Чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Екатеринбурге с 21 по 25 мая, перенесен из-за коронавируса.

Ожидается, что турнир состоится с 17 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.