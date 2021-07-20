Самбо получило полноценное признание МОК

Международная федерация самбо (FIAS) получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК).

В результате голосования на сессии МОК в Токио вместе с самбо постоянное признание получили Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского муай-тая, Международная федерация айсштока, Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга и Всемирная федерация лакросса.

Напомним, что в ноябре 2018 года Международная федерация самбо получила временное признание, а в июне 2021 года исполком МОК рекомендовал FIAS для получения полноценного признания.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования будут проходить без иностранных болельщиков, местных зрителей не допустят на Игры в шести японских префектурах, включая Токио.