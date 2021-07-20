Дмитрий Чернышенко: Признание самбо со стороны МОК - историческое событие для России

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отреагировал на новость о признании самбо Международным олимпийским комитетом.

«Это действительно историческое событие для нашей страны, поздравляю всех неравнодушных к этому виду спорта. Самбо — спорт сильных, ловких и мужественных людей. В России этот вид единоборств является национальным видом спорта и культивируется практически во всех регионах страны», - цитирует вице-премьера ТАСС.

Напомним, что 20 июля на 138-й сессии МОК было объявлено о признании самбо, кикбоксинга, лакросса, тайского бокса, чирлидинга и айсштока.