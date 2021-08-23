Глава FIAS Шестаков: Были бы рады видеть Федора Емельяненко в руководстве федерации

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков ответил на вопрос о возможном назначении Федора Емельяненко на один из руководящих постов организации.

Напомним, 23 октября россиянин должен провести поединок против американца Тимоти Джонсона. Бой состоится в Москве и станет главным событием турнира Bellator.

– Конечно, мы были бы рады видеть Федора в руководстве федерации. Емельяненко и так представляет нас как посол, но у него и помимо хватает дел, своя организация – Союз смешанных боевых единоборств ММА России. Не знаю, будет ли он готов разрываться на два фронта. В любом случае, пока такого разговора у нас не было, – сказал Шестаков в интервью RT.

Напомним, за всю карьеру в ММА Емельяненко одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.