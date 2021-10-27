Прошедший Форум собрал более 4000 участников, в том числе более 400 глав компаний и журналистов из 58 стран. В насыщенной деловой программе, которая включала более 100 мероприятий, приняли участие более 900 спикеров и модераторов.

Это глобальное мероприятие можно назвать своего рода эпохальным: впервые за годы работы Форума в основную повестку были включены спорт и физическая культура. На деловых площадках говорили, в том числе и о реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», который находится в авангарде привлечения граждан страны в ряды спортсменов и физкультурников.

Проект «Спорт – норма жизни» стартовал 1 января 2019 года. Он является частью национального проекта «Демография». Задача проекта, выраженная в цифрах – к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.

При этом, «Спорт – норма жизни» – это еще и яркий лозунг для всех, кто стремится жить активно, что называется, полной грудью. К проекту присоединяются как известные и титулованные атлеты, так и сотни тысяч любителей спорта по всей России. Послами «Спорт – норма жизни» выступают такие звезды спорта, как фигуристка Евгения Медведева, синхронистка Наталья Ищенко, лыжник Александр Легков, футболист Алексей Смертин, баскетболист Сергей Тетюхин и другие. Есть в числе амбассадоров заслуженные параатлеты: пловчиха Олеся Владыкина и следж-хоккеист Дмитрий Лисов.

«Спорт доступен каждому!» – такая мысль остается от посещения уникального павильона «Спорт – норма жизни», созданного Министерством спорта РФ на Форуме. Организаторы приложили максимум усилий для того, чтобы превратить одноэтажное сооружение площадью 800 кв. метров на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета в кипящий различными активностями Дом спорта. На площадках павильона были представлены все виды спорта – натурально или через VR-симуляцию. Под крышей Дома спорта также нашлось место для деловой площадки обсуждений и сессий, зоны сдачи нормативов ГТО, выездной экспозиции государственного музея спорта и специальной области, посвященной реализации проекта «Спорт – норма жизни».

В павильоне прошло одно из самых трогательных и жизнеутверждающих мероприятий спортивной части Форума - встреча с героями - параатлетами.

Паралимпийские чемпионы по фехтованию Александр Кузюков и Максим Шабуров прилетели во Владивосток сразу после великолепного завершения своих программ в Токио. Александр и Максим в командных соревнованиях вместе с третьим товарищем Артуром Юсуповым завоевали золото турнира по фехтованию на колясках — в решающем бою россияне победили сборную Китая. «Больше всего люблю командные состязания. Это мушкетерская история, когда один за всех и все за одного!» - прокомментировал ту победу Александр Кузюков.

Александр Кузюков и Максим Шабуров также добились успеха и в индивидуальных турнирах. Кузюков в финале шпажистов категории «В» выиграл медаль высшего достоинства, а Максим Шабуров пополнил свою коллекцию наград серебром в фехтовании на колясках в категории «А».

Максиму Шабурову — всего 25 лет, он один из самых молодых членов команды, относящийся ко всему с юмором. Вполне возможно, многих запомнятся не только его яркие выступления на играх в Токио, но и душевные интервью, в которых Максим доверительно рассказывал журналистам о том, как в детстве бился на палках, а в садике играл роль Кота в сапогах — и полюбил фехтование! И так и должно быть, ведь спорт — это радость и приятные эмоции. Александр Кузюков с этим тоже согласен:

«Паралимпийский спорт для того и нужен, чтобы любой парень или девушка увидели, что вот эти ребята без ног, без рук, на колясках могут заниматься спортом, и поняли, что им вообще ничего не страшно и можно всего добиться», – сказал Александр Кузюков на торжественной церемонии открытия павильона «Спорт – норма жизни».

Во время работы Восточного экономического форума в Японию летели многочисленные лучи поддержки, помогавшие российским параатлетам демонстрировать свои лучшие качества в условиях серьезного спортивного соперничества.

В павильоне «Спорт – норма жизни» был организован специальный телемост Владивосток – Токио. Министр спорта России Олег Матыцин по прямой видеосвязи пообщался с чемпионами Паралимпийских игр и шефом миссии Павлом Рожковым.

«Прошу прощение за то, что здесь в комнате не поместились все чемпионы», – сказал Павел Рожков после приветственных слов, когда камера выхватила вместительное помещение, заполненное российскими спортсменами. «Комнаты, в которой бы поместились все наши чемпионы не существует», – парировал Олег Матыцин.

Глава Российского спорта поздравил паралимпийцев с высокими достижениями, высоко оценив подвиги паралимпийцев:

«Поздравляем с победами! В очень сложных условиях готовилась наша сборная к Паралимпийским играм в Токио. Когда мы вас провожали, я ощущал эту энергетику побед от команды и ощущаю её до сих пор. Низкий поклон вам, огромная благодарность за победы, за ваше превосходное выступление, каждый из вас демонстрирует абсолютный героизм в спорте и жизни».

Россияне на летних Паралимпийских играх в Токио показали свой лучший результат в истории, доказав, что по-прежнему входят в элиту мирового паралимпийского спорта. За 12 дней соревнований были завоеваны 118 наград – 36 из них высшего достоинства, 33 серебряного и 49 бронзового.

Команда была представлена в 19 видах программы игр из 22 и заняла четвертое место в общем медальном зачете Паралимпиады, а по количеству медалей – 3.

Победы паралимпийцев помогают всем людям с ограниченными возможностями здоровья в России поверить в себя и обрести ориентиры в жизни.

В нашей стране третий год реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни», благодаря которому уже появились сотни спортивных объектов, в том числе подходящих и для адаптивных видов спорта. Среди них — множество физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, бассейнов, площадок для индивидуальных и коллективных тренировок и сдачи нормативов ГТО.

Программа повышения квалификации тренеров и спортивных инструкторов заполняет эти спортивные объекты специалистами, а адресная финансовая помощь спортивных школам позволяет формировать, в том числе и олимпийский резерв нашей страны. Такая система начала работать в начале 2019 года и уже дает ощутимый результат в виде повышения общего интереса людей к физической культуре.