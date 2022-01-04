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Ротенберг возглавил СКА. КХЛ точно станет чуточку ярче и интереснее

Утром 4 января хоккейный мир взорвала новость о том, что Роман Ротенберг стал главным тренером СКА. Если кто-то скажет, что не удивился такому повороту событий, то покривит душой.
Ротенберг возглавил СКА. КХЛ точно станет чуточку ярче и интереснее
04 января 2022 13:13
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ХК СКА

Глава штаба национальной команды, которого отодвинули на задний план при подготовке к Олимпиаде после кулуарной революции в нашем хоккее, давно стоял на скамейке питерских армейцев. Но вряд ли многие прогнозировали, что такая рокировочка Брагин – Ротенберг может произойти официально. Однако это случилось. Теперь вся ответственность за результат одного из лидеров КХЛ последних лет будет нести предприниматель, менеджер и спортивный функционер, никогда в жизни в профессиональный хоккей не игравший.

В этом плане шаг он сделал смелый, даже отчаянный. У нас в лиге полно топ-менеджеров, которые привыкли сваливать свои ошибки на тренеров, меняя их как перчатки. Взять, например, нынче ту же «Сибирь», где заваливший селекцию Кирилл Фастовский в очередной раз переложил всю ответственность на своих наставников. Или «Локомотив», где тренеров меняют ежегодно. Да и в ЦСКА летом, как видится со стороны, не лучшим образом обошлись с Игорем Никитиным, сделав крайним в причинах поражения в финале тренера, который приводил армейцев к победе в Кубке Гагарина.

В этом плане решение Ротенберга по крайней мере заслуживает уважения, что не будет прятаться за чьи-то спины и кивать головой на других в поисках виновников неудач, если, конечно, СКА сезон провалит. Пока, правда, такой перспективы у питерцев не просматривается. Клуб идет на втором месте в Западной конференции, всего на очко отставая от лидера московского «Динамо» и имея при этом игру в запасе.

Валерий Брагин, возглавлявший до этого СКА, своими комментариями еще больше обнадежил. По его словам, фактически Ротенберг уже месяц рулит командой.

«В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера. Перед штабом стоят серьезные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой — в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач», — цитирует Брагина клубный сайт.

Бывшего многолетнего наставника молодежки не первый раз судьба забросила во взрослый хоккей. Однако у Брагина снова не получилось. Провалился он в свое время в ЦСКА, куда брали после того, как Валерий Николаевич стал известен на весь хоккейный мир знаменитым камбэком своей молодежки на МЧМ-2011 в Баффало, когда в финале перевернул проигранный матч с канадцами – с 0:3 до 5:3. Потом было возвращение в молодежную сборную, уход из нее, приход в СКА и следом в первую сборную. Как поговаривают, неудача на ЧМ-2021 в Риге уже посеяла сомнения в перспективах его успешной работы в Санкт-Петербурге. А турнирные горки по ходу первой половины регулярки-2021/22 только убедили руководство СКА в необходимости перемен.

Сгоряча в Питере рубить не стали, когда команда повалилась в ноябре, Брагину на дверь не указали, а какой тренер получится из Ротенберга - остается только гадать. При нем в декабре СКА выиграл девять матчей из одиннадцати. Плюс небольшой опыт у него был – подменял главного в моменты его болезни в прошлом сезоне. Это ему, конечно, в помощь.

А вот насмешек по поводу шансов Ротенберга справиться с большой задачей не разделяем. Одно дело, если бы первый вице-президент ФХР (эту должность он занимает с 2014 года) бросался в самостоятельное плавание – тогда наверняка был бы обречен. Но в связке в Брагиным шанс у него есть, и хороший.

Валерию Николаевичу, как отмечали многие специалисты, для побед в большом хоккее не хватает жесткости, потому с молодыми ребятами у него лучше получается. Жесткость есть у Ротенберга, как и умение работать со статистикой и по части хоккейной аналитики. Брагин же поможет с чисто хоккейными аспектами и нюансами, потому как этих знаний не может быть в достатке у того, кто в профессиональный хоккей не играл.

В любом случае своим шагом Ротенберг разбудит спящее царство КХЛ. Наблюдать за игрой СКА станет точно больше глаз, причем даже тех, которые никогда не смотрели за этой игрой раньше. Уж больно серой и неинтересной стала наша лига в последние годы. Не хватало в ней сюжетов с огоньком. Один такой мы 4 января точно получили. Начинают питерцы в этот день новую жизнь игрой с «Куньлунем».

Читая сегодня в комментариях в сети вал насмешек по поводу назначения Романа Борисовича в главные, понимаешь, под каким прицелом будут армейцы. То, что они пошли на риск и эксперимент – однозначно. Не каждый день у нас становятся тренерами больших клубов бизнесмены. Зачем это надо самому Ротенбергу? Как поговаривают знающие люди, Роман в хорошем смысле помешан на хоккее. Было бы не так, не стал бы мотаться по городам и весям с клубом в бесконечных перелетах по регионам КХЛ.

Из семьи он очень спортивной. Отец – Борис Романович – успешный бизнесмен, возглавляет Федерацию дзюдо России и владеет футбольным клубом «Сочи». Дядя – Аркадий Романович - первый вице-президент Федерации дзюдо России, председатель правления Федерации хоккея России, как любят говорить у нас – человек из ближнего круга президента страны. Брат Борис играл в футбол в «Локомотиве». Тут сам бог велел дружить со спортом.

Ну а второй момент – это, конечно, амбиции. Очевидно, Роман Ротенберг хочет доказать, что человек он для хоккея вовсе не посторонний, как кажется его недругам. Что ж, чертовски интересно будет посмотреть, что из всего этого выйдет. Есть, правда, опасение, как бы не прибило СКА Ротенберга взрывной волной от закулисной войны в нашем хоккее. На противоположной от нового тренера питерцев стороне стоит лига с ее админресурсом, а значит – и рычагами давления на судейский корпус.

Было бы ошибкой КХЛ «помочь» питерскому эксперименту стать неудачным. Наш нынешний хоккей настолько тоскливый, что любая движуха воспринимается на ура. СКА с его новым тренером играет сегодня на раскрутку чемпионата.

источник: «Советский спорт»
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