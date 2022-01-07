Ротенберг впервые побеждает дома и ждет Федорова, который проиграл аутсайдеру

По правде говоря, Роман Ротенберг в прошлом сезоне руководил СКА. В разгар пандемии, когда суровая действительность вынудила бросать в бой безусых масочников-резервистов. В целом они не разочаровались. А тот же Марат Хуснутдинов, вышедший сегодня после возвращения из Канады с МЧМ-2022, закрепился в основном составе. И даже в первой сборной сумел засветиться.

Подопечные Ротенберга справились с колючими автозаводцами из Нижнего Новгорода. Как сказал в телеинтервью в перерыве матча защитник хозяев Игорь Ожиганов, команды «противной» для габаритных соперников.

Ожиганов, пропустивший весь декабрь из-за травмы, восстановился и борется за олимпийскую путевку. Готов последовать его примеру и Александр Самонов, защищавший ворота в дебютном для Ротенберга в качестве рулевого СКА в Мытищах (5:1).

Однако сегодня пост номер один доверили не участнику ЧМ-2021 в Риге, а Ларсу Юханссону. Он ответил «сухарем» - девятым для себя в текущем сезоне. Столь уверенно швед в регулярных чемпионатах КХЛ прежде ворота не защищал.

Он же провел с ЦСКА три предыдущих матча – два в Москве (0:4, 1:3) и один в Санкт-Петербурге (3:2ОТ). Правда, во втором из них он отправился на лавку, еще до первого перерыва трижды вытащив шайбу из сетки. Неужели и в воскресенье мы увидим его а рамке хозяев? Или Самонов, все еще претендующий на поездку в олимпийский Пекин, получит шанс показать себя на глазах тренеров сборной, в том числе и специалиста по вратарям Сергея Наумова?

Вопрос весьма актуальный. Потому как после Кубка Первого канала неважно выглядят Иван Федотов и Тимур Билялов. Федотов перестал выручать. После пропущенных шайб корчится-морщится, да качает головой. А Билялова в «Ак Барсе», похоже, загнали.

В оправдание Федотову можно сказать, что ему слабо помогают полевые игроки. А если называть вещи своими именами – подставляют.

Сегодня в матче с «Витязем» подопечные Сергея Федорова в ослабленном составе, казалось, переломили игру - забили два гола подряд и вышли вперед. Однако в третьем периоде красно-синие в который раз поразили беспечностью в ответственный момент, как было в дерби с «Динамо» и отчасти в игре с «Авангардом». Только сегодня армейцев подкосили не глупые удаления, а их новичок Виталий Абрамов. Его в средней зоне обокрал «витязь» Кирилл Рассказов, затем обыграл бросившегося на подмогу опытного защитника Класа Дальбека и вывел на рандеву с Федотовым капитана команды Федора Малыхина.

Потеря шайбы на выходе из зоны, да еще в попытке обыграть соперника – игровое преступление. Но почему-то челябинский товарищ об этом забыл. Его вовсю нахваливает Федоров за работу на тренировках, за прогресс, но забивать и отдавать в новой команде Абрамов не спешит, хотя много и быстро катается, выходит в большинстве. Он обязан был поражать ворота «Авангарда», но на последних секундах не попал по шайбе.

Чем объясняется неограниченный кредит тренерского доверия к новобранцу? Думается, желанием оправдать весьма странный трансферный ход – обмен крепкого защитника Артема Блажиевского (к слову, воспитанника ЦСКА) на этого челябинского «живчика».

В матче с «Витязем» не вышли на лед оборонцы Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Джон Гилмор (он пропустил и предыдущую встречу с «Нефтехимиком»), а также форвард Владислав Каменев (тоже не играл с Нижнекамском). В кулуарах заговорили о вспышке коронавируса в команде, но Федоров на пресс-конференции это не подтвердил, но и не опроверг.

Пришлось в срочном порядке мобилизовать 18-летнего защитника Владимира Грудинина. Он ассистировал Михаилу Григоренко, который вывел ЦСКА вперед. Но в третьем периоде юниора легко продавил «витязь» Степан Старков и скинул шайбу под бросок Миро Аалтонену, который в свою очередь вывел гостей вперед. Не хочется, чтобы история повторилась в Пекине.

В овертайме «Витязь» взял Армию ее же фирменным оружием – заменой вратаря на полевого игрока. Команда Юрия Бабенко практикует этот ход с ноября, подсмотрев у Федорова/Евгения Корешкова. Гости взял шайбу под контроль едва ли не сразу после вбрасывания и не отдавали ее до тех пор, пока та не затрепыхалась в сетку за спиной Федотова.

Итак, все замерли в ожидании воскресного дерби СКА – ЦСКА, последней встречи непримиримых соперников в регулярном чемпионате. Включаем «Матч ТВ» в 18:00 и…