Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ротенберг впервые побеждает дома и ждет Федорова, который проиграл аутсайдеру

СКА с новым главным тренером Романом Ротенбергом играет легко и свободно, а главное – побеждает. В воскресенье, 9 января, смотрим в Питере армейское дерби. Одна афиша интригует. А сколько кандидатов в пекинскую сборную выйдет на лед…
Ротенберг впервые побеждает дома и ждет Федорова, который проиграл аутсайдеру
07 января 2022 20:48
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

По правде говоря, Роман Ротенберг в прошлом сезоне руководил СКА. В разгар пандемии, когда суровая действительность вынудила бросать в бой безусых масочников-резервистов. В целом они не разочаровались. А тот же Марат Хуснутдинов, вышедший сегодня после возвращения из Канады с МЧМ-2022, закрепился в основном составе. И даже в первой сборной сумел засветиться.

Подопечные Ротенберга справились с колючими автозаводцами из Нижнего Новгорода. Как сказал в телеинтервью в перерыве матча защитник хозяев Игорь Ожиганов, команды «противной» для габаритных соперников.

Ожиганов, пропустивший весь декабрь из-за травмы, восстановился и борется за олимпийскую путевку. Готов последовать его примеру и Александр Самонов, защищавший ворота в дебютном для Ротенберга в качестве рулевого СКА в Мытищах (5:1).

Однако сегодня пост номер один доверили не участнику ЧМ-2021 в Риге, а Ларсу Юханссону. Он ответил «сухарем» - девятым для себя в текущем сезоне. Столь уверенно швед в регулярных чемпионатах КХЛ прежде ворота не защищал.

Он же провел с ЦСКА три предыдущих матча – два в Москве (0:4, 1:3) и один в Санкт-Петербурге (3:2ОТ). Правда, во втором из них он отправился на лавку, еще до первого перерыва трижды вытащив шайбу из сетки. Неужели и в воскресенье мы увидим его а рамке хозяев? Или Самонов, все еще претендующий на поездку в олимпийский Пекин, получит шанс показать себя на глазах тренеров сборной, в том числе и специалиста по вратарям Сергея Наумова?

Вопрос весьма актуальный. Потому как после Кубка Первого канала неважно выглядят Иван Федотов и Тимур Билялов. Федотов перестал выручать. После пропущенных шайб корчится-морщится, да качает головой. А Билялова в «Ак Барсе», похоже, загнали.

В оправдание Федотову можно сказать, что ему слабо помогают полевые игроки. А если называть вещи своими именами – подставляют.

Сегодня в матче с «Витязем» подопечные Сергея Федорова в ослабленном составе, казалось, переломили игру - забили два гола подряд и вышли вперед. Однако в третьем периоде красно-синие в который раз поразили беспечностью в ответственный момент, как было в дерби с «Динамо» и отчасти в игре с «Авангардом». Только сегодня армейцев подкосили не глупые удаления, а их новичок Виталий Абрамов. Его в средней зоне обокрал «витязь» Кирилл Рассказов, затем обыграл бросившегося на подмогу опытного защитника Класа Дальбека и вывел на рандеву с Федотовым капитана команды Федора Малыхина.

Потеря шайбы на выходе из зоны, да еще в попытке обыграть соперника – игровое преступление. Но почему-то челябинский товарищ об этом забыл. Его вовсю нахваливает Федоров за работу на тренировках, за прогресс, но забивать и отдавать в новой команде Абрамов не спешит, хотя много и быстро катается, выходит в большинстве. Он обязан был поражать ворота «Авангарда», но на последних секундах не попал по шайбе.

Чем объясняется неограниченный кредит тренерского доверия к новобранцу? Думается, желанием оправдать весьма странный трансферный ход – обмен крепкого защитника Артема Блажиевского (к слову, воспитанника ЦСКА) на этого челябинского «живчика».

В матче с «Витязем» не вышли на лед оборонцы Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Джон Гилмор (он пропустил и предыдущую встречу с «Нефтехимиком»), а также форвард Владислав Каменев (тоже не играл с Нижнекамском). В кулуарах заговорили о вспышке коронавируса в команде, но Федоров на пресс-конференции это не подтвердил, но и не опроверг.

Пришлось в срочном порядке мобилизовать 18-летнего защитника Владимира Грудинина. Он ассистировал Михаилу Григоренко, который вывел ЦСКА вперед. Но в третьем периоде юниора легко продавил «витязь» Степан Старков и скинул шайбу под бросок Миро Аалтонену, который в свою очередь вывел гостей вперед. Не хочется, чтобы история повторилась в Пекине.

В овертайме «Витязь» взял Армию ее же фирменным оружием – заменой вратаря на полевого игрока. Команда Юрия Бабенко практикует этот ход с ноября, подсмотрев у Федорова/Евгения Корешкова. Гости взял шайбу под контроль едва ли не сразу после вбрасывания и не отдавали ее до тех пор, пока та не затрепыхалась в сетку за спиной Федотова.

Итак, все замерли в ожидании воскресного дерби СКА – ЦСКА, последней встречи непримиримых соперников в регулярном чемпионате. Включаем «Матч ТВ» в 18:00 и…

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Названа причина увольнения Гончаренко из "Краснодара"Особенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноМеняла любовников: Губерниев сравнил Туктамышеву с Екатериной II
Латыпов на карантине, метель, кошмар… А Логинов — с золотом!
Первая гонка Кубка мира в новом году принесла нашей сборной победу. Ее одержал Александр Логинов, опередивший всех в спринте, - несмотря на промах последним выстрелом на последнем огневом рубеже.
«Зенит» взял донецкий курс? Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» - о зимней трансферной активности клубов РПЛ.
Шрам под глазом и новая форма носа. Как поссорились Рагулин и Эспозито
«Плеймейкер» вспоминает историю легендарного конфликта Александра Рагулина и Фила Эспозито во время не менее легендарной Суперсерии-1972.
«Придется корректировать планы». Тренер лыжной сборной России — о Непряевой и предолимпийских стартах
Сергей Турышев, входящий в тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам, рассказал «Плеймейкеру» о подготовке команды к Олимпиаде-2022.
Кучеров эффектно вернулся, Капризов забил — и попал под грязный прием американца (видео)
В ночь на православное Рождество Никита Кучеров отметил свое возвращение в состав «Тампы» двумя голевыми передачами и победой над «Калгари» (4:1), а Кирилл Капризов сравнял счет в выездном матче с «Бостоном» и помог «Миннесоте» вырвать победу (3:2).
«Главное — чтобы всю сборную не отправили на карантин». Что происходит вокруг Латыпова
Накануне этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе Эдуард Латыпов, наш лучший спортсмен в 2021-м, заразился коронавирусом и был изолирован. Он единственный, кто брал медали в индивидуальных гонках в нынешнем сезоне, а теперь становятся непонятными его олимпийские перспективы.
Великого — изолировать и допросить! Почему Джоковича не пускают в Австралию?
Сильнейшего теннисиста мира Новака Джоковича, прилетевшего в Мельбурн, где 17 января стартует первый турнир «Большого шлема»-2022, задержали в аэропорту и отказали в визе. Причина: серб не хочет раскрывать, сделал ли он прививку от коронавируса.
Сказка про меланому. Как хоккейная фанатка спасла жизнь менеджеру клуба НХЛ, заметив раковую родинку
На Новый год в НХЛ случилась настоящая рождественская история: никому не известную доселе болельщицу наградили стипендией в 10 000 долларов за маленький подвиг ценой в человеческую жизнь.
КХЛ наплевала на регламент и провела матч в условиях ЧП! Как «Барыс» и «Магнитка» сыграли в охваченном протестами Казахстане
КХЛ решила не отменять матч регулярного чемпионата между «Барысом» и «Металлургом», несмотря на введенный в Нур-Султане режим чрезвычайного положения. Причиной такого шага властей стали массовые беспорядки в ряде городов Казахстана.
«Может, Галицкий назначит тренером себя — как Ротенберг?» Кирьяков — об отставке Гончаренко
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал «Плеймейкеру» решение «Краснодара» уволить главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика