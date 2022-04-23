Он хочет сыграть на ЧМ-2022 и стал «румыном» – российский хоккеист принял румынское гражданство

37-летний хоккеист пошел на этот шаг ради выступления на чемпионате мира 2022 года. Нападающий выступит в составе национальной команды во втором дивизионе турнира.

Он уже принял присягу своего нового государства и получил румынский паспорт. Среди соперников его команды – сборные Южной Кореи, Словении, Венгрии и Литвы.

Скачков играет в Румынии с 2019 года. Форвард является воспитанником ЦСКА, выступал за армейский клуб, московский «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В КХЛ нападающий провел 433 матча, в которых забросил 90 шайб и сделал 99 результативных передач. В сезоне-2017/18 он выступал в Беларуси за минскую «Юность».

Это не первый случай, когда российские хоккеисты берут гражданство Румынии. Например, в 2020 году «румыном» стал бывший защитник сборной России, участник чемпионата мира 2006 года Денис Куляш. Он выступал в КХЛ за ряд клубов: «Динамо», ЦСКА, «Авангард», «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Северсталь». Интересно, что Куляш принял румынское гражданство тоже в 37 лет.

Следует напомнить, что Румыния входит в Евросоюз, поэтому румынский паспорт дает большие возможности для профессиональной карьеры в любой сфере деятельности. В частности, человек с таким паспортом имеет право жить и работать в любой стране Евросоюза. И при этом ему не нужно оформлять никаких документов.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.