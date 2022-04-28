Илья Воробьев: Мы не шансы просчитывать будем, а играть

- Илья Петрович, поделитесь впечатлением от матча?
- Забил ЦСКА с двух бросков практически. Одну забили, но ее не хватило.
- Сегодня не было Архипа Неколенко...
- Будем смотреть по нему.
- Как оцените игру Пашнина после травмы?
- Нормально для первого матча.
- Оправдано ли удаление Карри?
- Я не видел еще момента.
- Считаете ли ключевым моментом то, что вы смогли отстоять в меньшинстве 5 минут, а потом и момент имели?
- Не смогли забить, значит ключевым это не было.
- Хорошо, что седьмой матч пройдёт в Магнитогорске?
- Родные трибуны всегда помогают.
- Психологическое преимущество сейчас на стороне ЦСКА?
- Вы можете так считать, а мы играть будем.
источник: «Советский спорт»