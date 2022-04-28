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Илья Воробьев: Мы не шансы просчитывать будем, а играть

Главный тренер «Металлурга» подвел итоги шестой встречи финала Кубка Гагарина, где его команда уступила ЦСКА
Илья Воробьев: Мы не шансы просчитывать будем, а играть
28 апреля 2022 22:34
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК "Металлург"

- Илья Петрович, поделитесь впечатлением от матча?
- Забил ЦСКА с двух бросков практически. Одну забили, но ее не хватило.

- Сегодня не было Архипа Неколенко...
- Будем смотреть по нему.

- Как оцените игру Пашнина после травмы?
- Нормально для первого матча.

- Оправдано ли удаление Карри?
- Я не видел еще момента.

- Считаете ли ключевым моментом то, что вы смогли отстоять в меньшинстве 5 минут, а потом и момент имели?
- Не смогли забить, значит ключевым это не было.

- Хорошо, что седьмой матч пройдёт в Магнитогорске?
- Родные трибуны всегда помогают.

- Психологическое преимущество сейчас на стороне ЦСКА?
- Вы можете так считать, а мы играть будем.

источник: «Советский спорт»
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