Илья Воробьев: Мы не шансы просчитывать будем, а играть

- Илья Петрович, поделитесь впечатлением от матча?

- Забил ЦСКА с двух бросков практически. Одну забили, но ее не хватило.

- Сегодня не было Архипа Неколенко...

- Будем смотреть по нему.

- Как оцените игру Пашнина после травмы?

- Нормально для первого матча.

- Оправдано ли удаление Карри?

- Я не видел еще момента.

- Считаете ли ключевым моментом то, что вы смогли отстоять в меньшинстве 5 минут, а потом и момент имели?

- Не смогли забить, значит ключевым это не было.

- Хорошо, что седьмой матч пройдёт в Магнитогорске?

- Родные трибуны всегда помогают.

- Психологическое преимущество сейчас на стороне ЦСКА?

- Вы можете так считать, а мы играть будем.