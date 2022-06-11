Кого «Спартак» выкинул за борт. Провожаем Ваноли

До прихода в «Спартак» Ваноли не имел опыт самостоятельной работы, поэтому даже в руководстве клуба не знали чего ожидать. Итальянец сходу попробовал поставить атакующий комбинационный футбол, но попытка быстро провалилась, и Паоло перешёл на классические «бей - беги» и «забрасывай на больших».

Сразу после своего назначения Ваноли говорил, что ему предстоит поработать с психологией и менталитетом коллектива, что у него, собственно, вышло неплохо. К зимней паузе «Спартак» потерял мотивацию в чемпионате, однако по весне Паоло классно заряжал команду на важные матчи, включая плей-офф Кубка России, который был выигран. Ваноли стал аналогом Массимо Карреры, который в своё время сумел сплотить, прямо скажем, не чемпионский состав, и добиться с ним результатов. Но в отличие от Массимо, Ваноли решил не повторять ошибки и уйти на пике.

Ваноли пришёл в «Спартак» в тяжелейшее время, лишился по ходу сезона нескольких легионеров, переживал очередные неразберихи в руководстве, но всё же сумел подарить счастье тысячам красно-белых болельщиков. У «Спартака» есть все предпосылки к нестабильности и в следующем сезоне, поэтому уход Ваноли - это лучший вариант для всех сторон.

Отдельной благодарности стоят решения и результаты некоторых игроков:

1. Александр Соболев провёл посредственную осень при Витории, а Ваноли нашел правильный подход к габаритному форварду. Весной Соболев, наконец, стал напоминать себя прежнего.

2. Доверие молодым тоже играло важную роль в работе Ваноли. Он не стал уничтожать все наработки Витории и продолжил доверять Литвинову, Пруцеву, а также здорово встроил в игру Хлусевича.

3. Александр Максименко потух после 1:7 от «Зенита» в октябре 2021 года, после чего основным голкипером единолично стал Селихов. Но всё же Ваноли и его тренерскому штабу удалось реанимировать психологию молодого вратаря, без сейвов которого «Спартаку» бы не удалось взять титул. Надежда на полноценное восстановление некогда перспективного вратаря есть.

Спасибо, синьор Ваноли, за добросовестную и завершенную работу, несмотря на все сложности, включая давление из Европы и удалённость семьи.