Под ударом не только Федотов. Многих еще и посадят

В конце июня в Уфе начался судебный процесс над Анваром Сулеймановым, который сейчас играет за «Салават Юлаев», и двумя воспитанниками клуба – Владиславом Лукиным и Михаилом Воробьевым. Как сообщила Baza, спортсменов обвиняют по статье 291 УК РФ – «Дача взятки». Причем обвиняют хоккеистов по четвертой части, по которой им может светить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Дела Сулейманова, Лукина и Воробьева связаны с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным. Мужчина долгое время помогал спортсменам из башкирских клубов «порешать дела» с армией. Самой ценной уликой в деле Самигуллина оказался его телефон, где сохранились все переписки по поводу покупки военных билетов.

Утверждается, что именно так следователи вышли на Ивана Федотова – вратаря ЦСКА, который собирался играть в Филадельфии, но оказался в армии, а конкретно – в Северодвинске. Помимо Федотова в телефоне у Самигуллина нашли информацию и про Сулейманова, Лукина и Воробьева. Судя по всему, с ними обошлись строже – в армию не отправили, но вполне могут отправить в тюрьму.

Телеграм-канал «Мутко против» отмечает: интересно, что свой последний матч Михаил Воробьев сыграл против команды Ивана Федотова. Случилось это всего лишь за несколько дней до задержания Фарита Самигуллина и возбуждения уголовного дела по покупке военников уфимскими спортсменами.

Фарита Самигуллина задержали 15 апреля возле «Уфы Арены», прямо во время получения денег за очередное «освобождение» от армии (машина подозреваемого так и стоит на парковке). Сначала на ленты информагентств информация поступила в таком виде: «В Уфе сотрудники ФСБ задержали бывшего гаишника, который делал военные билеты спортсменам. По предварительным данным, среди его клиентов могли быть сразу несколько футболистов и хоккеистов из структур ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев».

Но даже в тот момент не было известно, как далеко закрутится эта история.

17 апреля Самигуллину избрали меру пресечения по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» – в итоге он под арестом.

Кстати, задержанный Фарит Самигуллин официально сотрудничал с ХК «Салават Юлаев». Он (а, точнее, – фирма его жены) помогал оформлять документы для легионеров команды.

Видимо, в какой-то момент бизнес было решено чуть расширить. При этом и сам Фарит играл в хоккей на любительском уровне.