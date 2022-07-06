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Под ударом не только Федотов. Многих еще и посадят

На троих хоккеистов из Уфы возбудили уголовные дела за покупку военных билетов.
Под ударом не только Федотов. Многих еще и посадят
06 июля 2022 23:11
автор: Ярослав Николаев

В конце июня в Уфе начался судебный процесс над Анваром Сулеймановым, который сейчас играет за «Салават Юлаев», и двумя воспитанниками клуба Владиславом Лукиным и Михаилом Воробьевым. Как сообщила Baza, спортсменов обвиняют по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Причем обвиняют хоккеистов по четвертой части, по которой им может светить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Дела Сулейманова, Лукина и Воробьева связаны с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным. Мужчина долгое время помогал спортсменам из башкирских клубов «порешать дела» с армией. Самой ценной уликой в деле Самигуллина оказался его телефон, где сохранились все переписки по поводу покупки военных билетов.

Утверждается, что именно так следователи вышли на Ивана Федотова вратаря ЦСКА, который собирался играть в Филадельфии, но оказался в армии, а конкретно в Северодвинске. Помимо Федотова в телефоне у Самигуллина нашли информацию и про Сулейманова, Лукина и Воробьева. Судя по всему, с ними обошлись строже в армию не отправили, но вполне могут отправить в тюрьму.

Телеграм-канал «Мутко против» отмечает: интересно, что свой последний матч Михаил Воробьев сыграл против команды Ивана Федотова. Случилось это всего лишь за несколько дней до задержания Фарита Самигуллина и возбуждения уголовного дела по покупке военников уфимскими спортсменами.

Фарита Самигуллина задержали 15 апреля возле «Уфы Арены», прямо во время получения денег за очередное «освобождение» от армии (машина подозреваемого так и стоит на парковке). Сначала на ленты информагентств информация поступила в таком виде: «В Уфе сотрудники ФСБ задержали бывшего гаишника, который делал военные билеты спортсменам. По предварительным данным, среди его клиентов могли быть сразу несколько футболистов и хоккеистов из структур ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев».

Но даже в тот момент не было известно, как далеко закрутится эта история.

17 апреля Самигуллину избрали меру пресечения по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» – в итоге он под арестом.

Кстати, задержанный Фарит Самигуллин официально сотрудничал с ХК «Салават Юлаев». Он (а, точнее, фирма его жены) помогал оформлять документы для легионеров команды.

Видимо, в какой-то момент бизнес было решено чуть расширить. При этом и сам Фарит играл в хоккей на любительском уровне.

источник: «Советский спорт»
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