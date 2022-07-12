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Два Вэла: одному тлеть, другому цвести?

Свежеиспеченный обладатель Кубка Стэнли Валерий Ничушкин подписал жирный контракт с «Колорадо», а тренер Валерий Брагин понижен до консультанта.
Два Вэла: одному тлеть, другому цвести?
12 июля 2022 19:38
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Официальный сайт НХЛ

Форвард-гренадер «Эвеланш» Ничушкин продлил соглашение на целых восемь лет с кэпхитом 6,125 миллиона долларов. Респект ему и уважуха за стойкость и умение не замечать препятствия. Его звезда взошла, когда Валерий Брагин успел покинуть не только молодежную сборную, но и ЦСКА, - на МЧМ-2013 в Уфе. Вряд ли проницательные болельщики забыли бронзовый гол-тачдаун 18-летнего челябинца канадцам.

На ЮЧМ в Сочи-2013 он со сборной под руководством Игоря Кравчука довольствовался деревянными медалями, сыграв чуть раньше в финале Кубка Гагарина. И укатил в НХЛ. На домашней Олимпиаде-2014 его включили в состав (благо заявку раздули до 25 игроков), но ничем космическим не запомнился. Как, впрочем, и вся сборная России.

А осенью 2016-го Ничушкин вернулся в КХЛ – его подписал ЦСКА в надежде заменить отбывшего за океан Александра Радулова.

Плохо играет Валера, плохо, разразился гневной тирадой наставник армейцев Дмитрий Квартальнов после домашнего поражения от «Йокерита». – Он для нас самый дорогой в прямом и переносном смысле игрок. И мы не можем ждать…

Эти слова в мгновение ока разлетелись по сайтам. Некоторые пристыдили тренера, хотя по большому счету он был прав.

Ничушкин не помог ЦСКА завоевать главный трофей лиги, попал на ЧМ-2017 из «листа ожидания», заменив получившего травму капитана команды Сергея Мозякина, а в олимпийский состав Пхенчхана не пробился (по разным причинам).

Вернувшись в НХЛ, большой Вал стал объектом насмешек. Теперь о его рекордной «сухой» серии мы вспоминаем с улыбкой, но каково было ему подниматься со дна. Слава богу, в «Колорадо» он получил главное – кредит доверия.

Кстати, нет стопроцентной уверенности, что Ничушкина взяли бы в «дрим тим» для Пекина, не откажись НХЛ от Игр-2022 из-за пандемии.

Валерий Брагин свою единственную победу одержал 11 с лишним лет назад, но какую! Его молодежка выгрызла золото на МЧМ в Баффало, положив на лопатки всех фаворитов, включая канадцев. Именно под впечатление от этой победы главный болельщик страны взял в руки клюшку и встал на коньки, одарив государственными наградами хоккеистов – двукратных олимпиоников. Просто потому, что они двукратные.

После двухлетнего перерыва Брагин вернулся к штурвалу молодежной сборной, но повторить успех не сумел. Хотя в Остраве-2019 был близок к триумфу.

Его сменил Игорь Ларионов, а Брагин возглавил национальную сборную и СКА. На пути невских армейцев к трофею в очередной раз оказался ЦСКА, а на ЧМ-2020 в Риге наши сошли с дистанции после поражения в четвертьфинале от Канады. Стало понятно, что в Пекин сборную повезет другой тренер.

В начале этого года Брагина понизили и в СКА: команду возглавил генменеджер Роман Ротенберг, Валерий Николаевич стал его первым замом. Теперь же опытный тренер превратился в консультанта. Как в свое время Илья Воробьев и Алексей Кудашов.

В тренерский штаб Ротенберга влились возглавлявший молодежную сборную Сергей Зубов и Евгений Корешков, помощник Сергея Федорова в чемпионском для ЦСКА прошлом сезоне.

Зубов уже работал в СКА, причем главным тренером, заменив уволенного осенью 2015-го Андрея Назарова. А Корешкова-младшего пригласили, чтобы тот вывел, наконец, кубковую формулу успеха в серии с ЦСКА.

Неужели тренерская карьера Брагина закатилась? Было бы красиво доверить ему молодежку на МЧМ в Новосибирске/Омске и победить на домашнем турнире. Увы, этот вариант по известным причинам отпал.

Остается почти что родной для Валерия Николаевича «Спартак», откуда его убрали в декабре 2007 года после проведенной им селекционной кампании. Пришедший ему на смену чех Милош Ржига сразу полюбился болельщикам красно-белых.

Впрочем, ныне со «Спартаком» работает (и весьма успешно) штаб Бориса Майорова.

Это интересно:
Два Вэла: одному тлеть, другому цвести?
Два Вэла: одному тлеть, другому цвести?
Свежеиспеченный обладатель Кубка Стэнли Валерий Ничушкин подписал жирный контракт с «Колорадо», а тренер Валерий Брагин понижен до консультанта.
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