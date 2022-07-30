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Вендел – лучший игрок «Зенита» на старте! Чемпион дома разгромил «Локомотив»

На счету бразильского полузащитника гол и роскошная предголевая передача. Вышедший на замену Бакаев реализовал пенальти, а Сергеев оформил дубль.
Вендел – лучший игрок «Зенита» на старте! Чемпион дома разгромил «Локомотив»
30 июля 2022 19:32
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Зенит»

БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Наверняка Сергей Семак привык видеть «Зенит» на первой строчке, так что стартовая неудача в Химках должна надолго зарядить чемпионов. Тем более, что соперник в Петербург приехал интересный и молодой – «Локомотив», также недовольный стартом (два очка в двух домашних матчах).

Ничего специального наставник хозяев железнодорожникам придумывать не стал. В основе вышел и герой прошлого тура Андрей Мостовой, наравне с Малкомом игравший инсайда. Вопреки моим ожиданиям перед стартом сезона, Клаудиньо действует глубже. По задумке Семака, это, видимо, должно закрепить стратегическое преимущество в середине поля, где у бразильца будет чуть больше свободы.

Марвин Комппер тоже обошелся без больших сюрпризов. Удивил разве что выход Станислава Магкеева в центре обороны. До сей поры он провел в нынешнем сезоне РПЛ лишь тайм. Он стал напарником Тином Едваем. Красно-зеленые явно рассчитывали на скорость Вильсона Изидора, Гирано Керка и Франсуа Камано, способных разогнать контратаку.

ГДЕ КАССЬЕРРА?

Первый тайм получился таким, как мы и ожидали. Зенитовцы больше владели мячом, а гости уповали на быстрые прорывы. Эта тактика могла сработать уже на первых минутах, когда убойный момент придумали Керк и Камано, но первый удар гвинейца накрыл Даниил Одоевский, а второй с ленточки отбил Вендел.

Пожалуй, это был самый яркий эпизод первой половины. Преимущество хозяев было велико, но на ключевых параметрах статистики не отражалось – по ударам они лидировали 6-5, а на табло горели нули. Казалось, что бразильский легион чемпионов в РПЛ будет легко заходить в чужую штрафную, однако пока у них возникают с этим большие трудности.

Например, что Иван Сергеев, что Матео Кассьерра выглядят оторванными от остальной команды. Потому Семак их и чередует. В этот вечер вышел колумбиец, но открыться как следует ему не удавалось, как и отозваться на прострел с флангов. Так, самый острый прострел Алексея Сутормина справа замыкал Мостовой, но попал в сетку с наружной стороны.

ВЕНДЕЛ ДЕЛАЕТ РЕЗУЛЬТАТ, СКАМЕЙКА ОФОРМЛЯЕТ РАЗГРОМ

Вторая половина началась так же, как и первая – с убойного голевого момента у ворот Одоевского. На сей раз Артем Карпукас нашел на лицевой линии Антона Миранчука, а тот отбросил мяч в центр штрафной, откуда рядом с дальней штангой пробил Дмитрий Баринов. И вновь эта вспышка оказалась единственной. «Зенит» снова забрал мяч и на этот раз сделал дело.

«Локо» держался до замены Карпукаса на Даниила Куликова. Через пару минут питерцам наконец удалась яркая комбинация, состоящая из серии треугольников с участием Мостового, Клаудиньо и Вендела и доведенная до Кассьерры в центре штрафной. Тому удар не удался, но тут как тут лучший игрок «Зенита» на старте сезона Вендел (два гола в трех матчах). Отметим, что не успевший включиться Куликов потерялся в эпизоде и остался сторонним наблюдателем.

«Локо» попал в полупозицию – сидеть сзади смысла нет, а вперед бежать некому. Железнодорожники попробовали отодвинуть игру от своих ворот, но получили второй мяч, который придумал красавчик Вендел – в центре поля ушел от двоих и вырезал роскошную диагональ налево набегавшему Малкому, а тот нашел в штрафной Клаудиньо

Ресурсов для спасения у гостей не оставалось, а у Семака скамейка впечатляющая. В концовке «Зенит» забил еще три (!) – мгновением ранее вышедший Иван Сергеев красиво подрезал мяч на Худяковым, реализовав выход один на один, затем Дмитрий Баринов сорвал выход Малкома один на один и был удален, а Зелимхан Бакаев точно пробил с «точки», а перед свистком Арсен Адамов вывел Сергеева на пустые ворота.

У «Локо» после трех туров остается два очка, а «Зенит» с семью очками вышел на первое место.

РПЛ
3-й тур

«Зенит» - «Локомотив» - 5:0 (0:0)

Голы: Вендел, 64 – 1:0. Клаудиньо, 75 – 2:0. Сергеев, 80 – 3:0. З. Бакаев, 90+1 – 4:0. Сергеев, 90+3 – 5:0.

«Зенит»: Одоевский, Сутормин (Адамов, 85), Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Круговой, 85), Клаудиньо, Малком, Мостовой (З. Бакаев, 80), Кассьерра (Сергеев, 80).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 83), Едвай, Магкеев, Ненахов (Тикнизян, 83), Баринов, Карпукас (Куликов, 61), Керк (Игнатьев, 74), Миранчук, Камано (Раконьяц, 74), Изидор.

Предупреждения: Камано, 44. Тикнизян, 83.

Удаление: Баринов, 90.

Судья: Карасев (Москва).

источник: «Советский спорт»
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