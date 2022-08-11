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Суд Уфы начал разбирать дело хоккеистов, подозреваемых в покупке военных билетов

Один из спортсменов признал свою вину.
Суд Уфы начал разбирать дело хоккеистов, подозреваемых в покупке военных билетов
11 августа 2022 14:26
автор: Наталья Балыкова
автор фото: Mkset.ru

Перед судом предстали два экс-хоккеиста «Салавата Юлаева»: Анвар Сулейманов и Михаила Воробьева. Рассмотрение еще одного дела, возбужденного в отношении Владислава Лукина, отложили по ходатайству его адвоката. Защитник не смог принять участие в заседании, поскольку был занят в другом процессе.

Подробности передает портал Mkset.ru.

Все трое обвиняются в даче взятки начальнику отделения призыва военного комиссариата по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы Константину Воропаеву. По версии следствия, в 2019 году деньги хоккеисты передавали через посредника — уфимского бизнесмена Фарита Самигуллина. Анвар Сулейманов перевел со своего банковского счета на счет посредника 170 тысяч рублей, Михаил Воробьев — 200 тысяч. Всем троим хоккеистам инкриминируется п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Mkset.ru

Михаил Воробьев свою вину в преступлении признал. Анвар Сулейманов сообщил, что пока не готов высказать свою позицию. Его адвокат Гульшат Камалтдинова ранее заявила суду ходатайство, в котором попросила привлечь в разбирательству ряд свидетелей, а также приобщить к материалам дела дополнительные документы. Защитница не оспаривает тот факт, что 170 тысяч рублей были перечислены со счета Сулейманова на счет Самигуллина. Но военный билет или отсрочку от службы спортсмен так и не получил.

Mkset.ru

Кроме того, защитница считает, что преступление не носило оконченный характер, поскольку следствие не доказало, что деньги были переданы посредником Воропаеву. Дальнейшее движение перечисленной суммы не прослежено. Кроме того, как следует из материалов дела, деньги не дошли до конечного получателя. Воропаев, допрошенный в качестве свидетеля, сообщил, что не был знаком с Сулеймановым и не получал от него денег, а бизнесмен-посредник сказал, что не передавал взятку сотруднику военкомата. В этом случае, считает адвокат хоккеиста, преступление имеет не оконченный характер и должно быть переквалифицировано (уголовный кодекс предусматривает мягкое наказание в данном случае — Mkset).

ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ, ПОРЯДОЧНЫЙ

«Для каждого родителя лучше своих детей нет. По своему сыну что могу сказать: хороший мальчик, добрый, порядочный», — рассказывает о сыне Айдар Сулейманов.

В 2019 году Анвар сказал родителям, что можно пройти альтернативную службу в клубе, но для этого нужны деньги. Своих доходов у перспективного хоккеиста тогда не было, поэтому деньги дали родители. Мать Анвара взяли кредит и потом его выплачивала.

«Мы считаем, что наш сын и остальные ребята ни в чем не виноваты. Они делали свою работу, выполняли ее профессионально и качественно, защищали свою республику, свой клуб… и собственно, все. Мы не видим, из чего создан этот прецедент. Не можем понять», — сообщил отец хоккеиста журналистам в перерыве.

Его супруга считает, что нужен альтернативный вариант службы для спортсменов. Решать проблему необходимо на законодательном уровне.

«Все дети с трех-пяти лет занимаются, многие с 10 лет живут в интернате, Так они к своим 20 годам две-три армии прошли с их ежедневными восьмичасовыми тренировками. Мы прекрасно понимаем, что год армии — и обратно его уже ни один клуб не возьмет. И когда у ребенка который с трех лет в спорте такие перспективы и нет альтернативного… мы считаем, что они не виноваты. Что наш сын, что мальчишки», — говорит она.

Через несколько минут в ее глазах стоят слезы. Отец спортсмена старается подбодрить сына, супругу, себя самого.

«Так сложилась жизнь. Надо через это пройти, дальше все будет хорошо», — говорит он.

Mkset.ru

СВИДЕТЕЛИ

Защитница Сулейманова настаивает на опросе ряда свидетелей. По ее словам, из 170 перечисленных посреднику тысяч рублей лишь часть могла быть передана «по целевому назначению». Хоккеист был прописан в Нефтекамске. Чтобы сотрудник уфимского военкомата смог оказать ему «услуги», Сулейманова дважды прописывали в Уфе. За одну годовую прописку заплатили 12 тысяч рублей из ранее перечисленных 170. Таким образом, сумма непосредственно взятки снизилась до 158 тысяч рублей — это отражено в материалах уголовного дела. Сколько стоила вторая прописка, не установлено. Адвокат уверена: если собственник квартиры, в которой была оформлена прописка, назовет сумму, уменьшится и взятка. И тогда она перестанет быть крупной (крупный размер — это все, что начинается, от 150 тысяч рублей). После переквалификации снизится тяжесть наказания.

Самигуллин, которого суд планировал допросить в качестве свидетеля, на заседание не явился. Направленная ему повестка вернулась в суд.

Защитники Михаила Воробьева на личном присутствии Самигуллина не настаивали, считая, что огласить его показания из материалов уголовного дела будет вполне достаточно. С этим согласился и прокурор. Однако суд счел необходимым опросить свидетеля и назначил рассмотрение дела на новую дату.

Вратарь Анвар Сулейманов сейчас выступает за казанский «Феникс». Нападающий Владислав Лукин играет за владивостокский «Адмирал». Форвард Михаил Воробьев выступает за СКА.

Аналогичное дело возбуждено в отношении голкипера сборной России Ивана Федотова. Заседание назначено на 11 августа, сообщает «Чемпионат».

За дачу взятки в крупном размере предусмотрен штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

источник: mkset.ru
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