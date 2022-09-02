СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Боец Fight Nights Давид Хачатрян проведет бой на голых кулаках на турнире TOP DOG в Сочи

Поединок состоится 24 сентября.
Боец Fight Nights Давид Хачатрян проведет бой на голых кулаках на турнире TOP DOG в Сочи
02 сентября 2022 09:00
автор: Антон Купреченков

Боец смешанного стиля Давид Хачатрян дебютирует в боях на голых кулаках на турнире TOP DOG FC 16, который состоится 24 сентября в Сочи (игорная зона «Красная поляна») на арене Red Arena. Его соперником станет Камал «Камикадзе» Гасанов.

В рекорде Давида Хачатряна 12 поединков в лиге Fight Nights и чемпионский пояс лиги ProFC. В списке поверженных им бойцов Игорь Егоров (единственный боец, который смог одолеть Забита Магомедшарипова) и Магомедрасул «Фродо» Хасбулаев (действующий чемпион ACA в полулегком весе, победитель Гран-при Bellator). Давид провёл 31 поединок по правилам ММА, в которых одержал 25 побед.

Камал «Камикадзе» Гасанов является мастером спорта по боксу. Он дебютировал в кулачных боях на турнире TOP DOG FC 8. В его активе 3 боя в лиге TOP DOG: 1 победа - 1 ничья - 1 поражение.

В главном бою TOP DOG FC 16 чемпион лиги в лёгком весе Денис Погодин проведёт первую защиту перстня против Адилжана «Адоса» Сандибекова. Мероприятие пройдет при поддержке букмекерской компании Olimpbet — генерального партнера Top Dog FC.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
День знаний: что подарить первокласснику на 1 сентября
День знаний: что подарить первокласснику на 1 сентября
Первый день в школе случается у ребенка лишь однажды. Какой подарок выбрать для него, чтобы эта дата запомнилась. Буквари, одежду и прочие энциклопедии отметаем сразу – подобного добра он получит в избытке и в другие дни. Поговорим о том, что сделает для первоклашки посещение школы приятной с первого раза.
01.09.2022 23:07
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Школьник без смартфонов – ерунда: самые дикие запреты и наказания для учащихся
Школьник без смартфонов – ерунда: самые дикие запреты и наказания для учащихся
Запрет на использование мобильных телефонов в школах, о котором заговорили 1 сентября в России, на самом деле является далеко не самым серьезным наказанием для учащихся. Рассказываем о запретах и карах, которые представляются куда менее гуманными.
01.09.2022 23:04
Хроника
автор: Александр Стрельцов
Блогеры идут в бой. Новый выпуск «Нашего дела» опубликован в RUTUBE
Блогеры идут в бой. Новый выпуск «Нашего дела» опубликован в RUTUBE
В очередном выпуске зрители увидят яркие поединки бойцов промоушена «Наше дело». Бой за чемпионский пояс лиги - Ислам Кадиев против Азизхана Чоршанбиева. Михаил «Лев Против» Лазутин в противостоянии с Нареком «Пухляшом» Симоняном. Алисафа Мардалиев в бою с Виктором Замашным и другие бои уже сейчас на RUTUBE.
01.09.2022 21:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Камбэк, пять голов за период. Чемпион ЦСКА вырвал Кубок Открытия у «Металлурга»
Камбэк, пять голов за период. Чемпион ЦСКА вырвал Кубок Открытия у «Металлурга»
Перед матчем на «ЦСКА Арене» вспомнили Суперсерию-72. Главное событие с истории хоккея стартовало 2сентября в Монреале победой 7:3 сборной СССР над канадскими профессионалами. Проведем параллели между матчем за Кубок Открытия и эпохальными играми с «Кленовыми».
01.09.2022 21:40
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Новое окружение Кокорина. Пять наших знакомых в чемпионате Кипра
Новое окружение Кокорина. Пять наших знакомых в чемпионате Кипра
Александр Кокорин официально стал игроков «Ариса». Российский игрок долгое время просиживал на лавке в «Фиорентине», но в последний день трансферного окна всё же решил съездить в годичную аренду на Кипр. Мы расскажем, с какими звёздами футбола и знакомыми нам футболистами предстоит встретиться российскому вингеру в новом чемпионате.
01.09.2022 19:20
Футбол
автор: Никита Шмытов
Оправдание Блаттера и Платини швейцарским судом – торжество справедливости
Оправдание Блаттера и Платини швейцарским судом – торжество справедливости
Экс-консультант ФИФА Валерий Чухрий об огромном вкладе Йозефа Блаттера и Мишеля Платини в развитие футбола на планете, в том числе в России и странах СНГ.
01.09.2022 12:25
Футбол
автор: Валерий Чухрий
58 персон, за которыми стоит особо следить в новом сезоне КХЛ
58 персон, за которыми стоит особо следить в новом сезоне КХЛ
Сегодня стартует 77-й чемпионат страны. Игру делают звезды – на льду и в штабе. Кто должен или может зажечь в этом сезоне? Вариант Sovsport.ru в алфавитном порядке.
01.09.2022 12:10
Хоккей
автор: Виталий Славин
Чимаев, Головкин и Диаз. Главные поединки сентября в ММА и боксе
Чимаев, Головкин и Диаз. Главные поединки сентября в ММА и боксе
Лето закончилось, но жаркие бои продолжатся. «Советский спорт» расскажет, что смотреть в первый осенний месяц.
01.09.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Сейчас в ЦСКА пошла другая химия». Сергей Федоров — о ярком старте армейцев в КХЛ-2022/23
После матча за Кубок открытия КХЛ ЦСКА – «Металлург» (6:2) главный тренер хозяев Сергей Федоров заявил, что игра соперника ему понравилась, а его визави Илья Воробьев посетовал на провал во втором периоде.
Идеальный шторм! Как ЦСКА вынес «Магнитку» за период и взял Кубок открытия
В стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ московские армейцы отыгрались со счета 0:2, забросив «Металлургу» 6 шайб.
Лишь бы Захарян не закис теперь, как когда-то Чалов… Чем грозит сорвавшийся трансфер динамовца в Лондон
Арсен Захарян так и не уехал в «Челси».
От парижского дебюта UFC до развязки в трилогии Канело — Головкин! Что ждет фанатов бокса и ММА в сентябре
«Плеймейкер» представляет Топ-8 поединков первого осеннего месяца.
Три MVP НБА на одном Евробаскете! Кто возьмет золото — Дончич, Йокич или Адетокунбо?
1 сентября стартует баскетбольный ЧЕ-2022. Он пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.
«Химки» отдали Спартаку. Как в Подмосковье нашли нового главного тренера
В Химках что-то нахимичили. Больше четырех матчей в сезоне не может провести уже второй тренер: Николай Писарев уступил место Спартаку Гогниеву.
«Нельзя сказать, что в наших неудачах виноват только Писарев». Аяз Гулиев — о ситуации в «Химках»
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев после поражения от «Краснодара» в кубковом матче (0:2) рассказал об обстановке в подмосковной команде.
«Вест Хэм» должен нам за Влашича еще девять миллионов евро». Роман Бабаев — о трансферах ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после кубковой победы над торпедовцами прокомментировал последние новости об армейском клубе.
Попадет ли Кокорин в основу «Ариса»? Как скандальный нападающий докатился до чемпионата Кипра
«Фиорентина» бесплатно отдала в аренду Александра Кокорина.
Чем «Магнитка» хуже «Ак Барса»? Восточные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Восточной конференции.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика