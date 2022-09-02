Боец Fight Nights Давид Хачатрян проведет бой на голых кулаках на турнире TOP DOG в Сочи

Боец смешанного стиля Давид Хачатрян дебютирует в боях на голых кулаках на турнире TOP DOG FC 16, который состоится 24 сентября в Сочи (игорная зона «Красная поляна») на арене Red Arena. Его соперником станет Камал «Камикадзе» Гасанов.

В рекорде Давида Хачатряна 12 поединков в лиге Fight Nights и чемпионский пояс лиги ProFC. В списке поверженных им бойцов Игорь Егоров (единственный боец, который смог одолеть Забита Магомедшарипова) и Магомедрасул «Фродо» Хасбулаев (действующий чемпион ACA в полулегком весе, победитель Гран-при Bellator). Давид провёл 31 поединок по правилам ММА, в которых одержал 25 побед.

Камал «Камикадзе» Гасанов является мастером спорта по боксу. Он дебютировал в кулачных боях на турнире TOP DOG FC 8. В его активе 3 боя в лиге TOP DOG: 1 победа - 1 ничья - 1 поражение.

В главном бою TOP DOG FC 16 чемпион лиги в лёгком весе Денис Погодин проведёт первую защиту перстня против Адилжана «Адоса» Сандибекова. Мероприятие пройдет при поддержке букмекерской компании Olimpbet — генерального партнера Top Dog FC.